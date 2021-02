Radonjić: Daćemo maksimum u polufinalu protiv Partizana

NOVI SAD – Svesni smo trenutka u kom se nalazimo i želimo da što spremniji uđemo u sledeći meč. Daćemo maksimum u polufinalu, gde nas čeka Partizan, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić posle ubedljive pobede protiv Radničkom iz Kragujevca (108:47) u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća.

„Daćemo maksimum protiv ekipe tog kvaliteta, a za šta će to biti dovoljno, videćemo’, istakao je Radonjić na konferenciji za medije.

Upitan da li se ambicije u razlikuju u odnosu na neke prethodne sezone, pre svega zbog izostanka petorice igrača pozitivnih na COVID, Radonjić je rekao da ne bi posmatrao stvari na taj način.

„Situacija u kojoj se nalazimo dovela nas je do toga da su nam drugačija razmišljanja nego što bi to bio slučaj da nemamo ove probleme. Sva naša razmišljanja su usmerena na to da nam igrači što pre ozdrave i da se vrate na teren“, istakao je Radonjić.

Kada je u pitanju meč sa Kragujevčanima dodao je da je odnos prema igri bio dobar, što je značajno u ovom trenutku.

„Bio je odnos dobar i svih ovih dana uprkos problemima koji su nas zadesili i sve vreme u tome razmišljamo. Radosni smo što smo u prilici da igramo jer smo juče ponovo čekali rezultate testova i da je ishod istih bio drugačiji pitanje je šta bi se onda dogodilo“.

U svom tom periodu iza nas smo se trudili da što spremniji dođemo na Kup, iako smo bili svaki dan dodatno opterećeni korona virusom i izostancima igrača, naveo je on.

„Kvalitet Radničkog u odnosu na nas nam je u krajnoj liniji omogućio da odigramo rasterećenije, pa je i u rezultatskom smislu sve izgledalo dobro“, zaključio je Radonjić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.