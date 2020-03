Radulović (DJB): Srbijom vlada histeričan čovek koji zloupotrebljava strah ljudi od virusa

Predsednik Pokreta „Dosta je bilo“ (DJB) Saša Radulović ocenio je da je Srbija jedina zemlja koja razmatra mogućnost uvodjenja 24-časovnog policijskog časa zbog korona virusa i da je to direktna posledica činjenice da je prilikom uvodjenja vanrednog stanja „predsednik Srpske napredne stranke izveo državni udar i suspendovao skupštinu“.

„Da skupština zaseda, ne bi Aleksandar Vučić mogao svakodnevno da maltretira naciju i da vredja i ponižava gradjane, kao i da predlaže te mere, jer to i nisu nadležnosti predsednika nego skupštine“, rekao je Radulović na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

Radulović je rekao da većina drugih zemalja oprezno pristupa problemu korona virusa ali da brojni stručnjaci tvrde da virus nije ni približno opasan koliko se to predstavlja javnosti.

„Recesija koja sledi i uništenje domaće privrede će odneti mnogo više života od virusa. Razlog zbog kojeg se lekari ne javljaju da ovo kažu jer strah od Svetske zdravstvene organizacije i posledica koje mogu imati u budućnosti… Nema razloga da se zbog toga uništi domaća privreda, jer neće biti uništene strane korporacije koje zapošljavaju jeftinu radnu snagu“, rekao je on.

On je naveo da u Srbiji u proseku dnevno tokom leta umre oko 250 ljudi a tokom sezone gripa oko 350, a da niko nikada ne priča o tih 100 ljudi koji dnevno umiru od sezonskog grupa.

„Vučić plaši narod desetinama hiljada mrtvih ako on ne uvede protivustavne mere. Ovo je potpuno ludilo i neistina… Imamo histeričnog čoveka koji je protivustavno i preko konferencija za novinare upravlja zemljom. To mora da prestane. Ozbiljno vreme traži razum i činjenice a ne emocije i paniku. Srbija na čelu ima histeričnog čoveka koji zloupotrebljava strah od virusa i namerno diže paniku a posledice će biti katastrofalne po nas“, rekao je on.

Lider DJB je naveo da je ponovo od svih 250 poslanika zatraženo da podrže zahtev za sazivanje vanredne sednice parlamenta na kojoj bi bilo reči o načinu na koji je uvedeno vanredno stanje i apelovao na kolege da se sete da su zakletvom preuzeli i obavezu da štite Ustav i ustavni poredak Srbije.

„Nadamo se da će se odazvati, odnosno da neće procenjivati da li je to popularno u narodu. Strah nije opravdanje“, rekao je on.

(Beta)