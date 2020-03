Rajić: Privrednici se samoorganizuju, država ne predlaže mere zaštite od zaraze korona virusom

Koordinator Mreže za poslovnu podršku Dragoljub Rajić rekao je da privrednici sami smišljaju koje mere da preduzmu već sada kako bi sprečili moguće širenje širenje infekcije od koronavirusa, ali i u ozbiljnijoj situaciji jer država još nije preporučila nikakve mere.

„U Hrvatskoj su zabranjeni svi javni skupovi, najpre do 1.000 ljudi, a zatim je to spušteno do 100 ljudi, a slično je i u Madjarskoj, Bugarskoj i okolnim zemljama“, rekao je Rajić za Betu.

Dodao je da u Srbiji država još nije uvela takve i slične mere pa su privrednici prinudjeni da se sami organizuju kako znaju zbog čega su u nekim firmama koje se uglavnom bave informacionim tehnologijama izdati nalozi stručnjacima za ljudse resurse da planiraju šta da rade u sadašnjoj ili ozbiljnijoj situaciji zbog eventualnog povećanja broja zaraženih osoba.

„Lakše se organizovati u firmama koje se bave uslužnim delatnostima gde se često može raditi od kuće nego u proizvodnim gde je neophodno fizičko prisustvo radnika u pogonu. Znam da je direktor jedne fabrike planirao ovih dana da nabavi maske za radnike ali ih nema na tržištu“, rekao je Rajić.

Srpska privreda je, prema njegovim rečima, veoma osetljiva na svaki zastoj zbog čega treba smišljati neke mere zaštite osim pranja ruku.

„Stiče se utisak da se kao država ne pripremamo za moguće pogoršanje stanja zaraze korona virusom, što nije neuobičajeno jer reagujemo tek kada nas nešto udari po glavi, a ne unapred“, rekao je Rajić.

On je rekao da je čuo da su neki privrednici medju merama povećanog opreza predvideli i da svakog ko kija ili kašlje pošalju kući i kod lekraa jer „često ljudi zbog smanjenja plate tokom bolovanja rade bolesni“.

