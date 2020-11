Razbuktavanje korone se očekuje za praznike, sve izvesnije dve nove mere

Na narednoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona glavna tema mogla bi da bude povratak naših građana iz inostranstva za predstojeće praznike, a epidemiolozi tim povodom nagoveštavaju da je sve izvesnije da ih čekaju dve nove mere.

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da će se u naredna dva-tri dana znati da li će biti uvođenja posebnih mera nadzora i kontrole na graničnim prelazima pred novogodišnje i božićne praznike.

Tiodorović je u petak, posle sednice Kriznog štaba, rekao da će se narednih dana izvršiti procena iz kojih zemalja najviše dolazi naših građana tokom praznika.

„Trebalo bi uvesti mere, a to je obavezan negativan PCR test, odnosno antigen Igg pozitivan što znači da je neko preležao koronu i da ima imunitet. To se prilično radi u Evropi i trebalo bi i mi da uvedemo. Tokom svih ovih praznika biće svega, ljudi hoće i dalje da putuju, moguće je i da će naši ljudi doći za praznike. Što se tiče stranaca tu moramo da pojačamo mere, to sigurno, s tim što bih ja to uveo i za naše ljude koji rade u inostranstvu a koji će dolaziti u Srbiju“, kazao je Tiodorović za „Blic“.

Sa stavovima Tiodorovića slaže se i epidemiolog Predrag Kon koji je rekao da se do sada o tim merama nije razgovaralo, ali da bi svakako trebalo razraditi sistem u narednom periodu.

„Ako niste zaboravili, mi smo imali sistem nadzora početkom septembra za dolaske naših ljudi iz zemalja pogođenih kovidom. Tako nešto će sigurno biti u opticaju. Druga opcija koja bi se mogla razmatrati je da se naši ljudi testiraju pri ulasku u zemlju. Ipak, ta opcija mora dobro da se razmotri. Ne može se mera doneti tek tako. Moramo sve da isplaniramo, naročito ako nam odjednom dođe 100.000 ljudi“, ukazao je Kon.

Da je PCR test jedna od opcija, potvrdila je ranije i direktorka „Batuta“ dr Verica Jovanović.

Ona je rekla da je još rano da se razmatra uvođenje novih mera na granicama Srbije uoči novogodišnjih praznika.

„Suviše je daleko Nova godina da bi se procenjivala epidemiološka situacija i mere koje bi mogle biti donete u tom trenutku“, napomenula je Jovanovićeva.

Naši ljudi po pravilu najviše dolaze dan pred katolički Božić i oko Nove godine, a kako su naši epidemiolozi naveli, grip obično nastupa posle Svetog Nikole, pa je i rizik od razbuktavanja zaraze utoliko dvostruko veći, konstatuje „Blic“.

(Sputnjik)

