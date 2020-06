Rekorder lige: Primio 10 golova, a proglašen za igrača utakmice (video)

U prvoj ruskoj ligi četvrtoplasirana ekipa Rostova izgubila je od Sočija koji je do tada bio blizu zone ispadanja. I to sa velikih 10-1! A heroj utakmice bio je mladi golman Denis Popov (17) koji je odbranio 15 šuteva u okvir gola.

Young FC Rostov goalkeeper Denis Popov became Man of the Match vs FC Sochi! 🏆#RPL #SochiRostov #WeAreTogether #ThanksToDoctors #MOTM pic.twitter.com/2JiOWhw4dR

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) June 19, 2020