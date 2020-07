Revolucionarni izum stručnjaka iz Srbije uništava Kovid 19

Stručnjaci iz Srbije konstruisali su uređaj koji sprečava širenje virusa Kovid 19 i ostalih virusa i bakterija kroz centralne sisteme za klimatizaciju i ventilaciju. Revolucionarno rešenje radi na principu UVC zračenja kojim se uništava DNK virusa i bakterija.

Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da se KOVID 19 širi i vazduhom i preporučila da se klimatizacija u tržnim centrima, poslovnim prostorijama, mestima na kojima boravi mnogo ljudi, isključi. Cirkulisanje vazduha u tim sistemima može da prenese virus iz jednih prostorije u drugu, ali i da podigne čestice koje su se zadržale na podlogama.

Sistem koji smanjuje rizik da se zaraza prenese na ovaj način upravo je počeo da se primenjuje u Srbiji. Do njega su došli stručnjaci kompanije „PropokanPro“ koja se bavi održavanjem ventilacionih sistema.

Izum u Srbiji za uništavanje Kovida 19

Inženjer Milan Zrnić, jedan od članova izumiteljskog tima, za Sputnjik kaže da se ova tehnologija bazira na sistemu koji se primenjuje već pola veka – na UVC zračenju.

On objašnjava da je ovo zračenje deo spektra koji do nas dolazi od sunca, pa je jasno da može da bude i opasno, kao kada nas od njega ne štiti ozonski omotač, pa izgorimo.

„Ova tehnologija najviše se primenjivala u bolnicama gde su korišćene sterilizacione UVC lampe, njima su se sterilizovale hirurške sale ili instrumenti. Pošto je zračenje jako štetno, ljudi su morali da napuste prostoriju, da ostanu napolju sat ili dva. Mi smo primenili istu tehnologiju sa novom idejom u oblasti kojom se bavimo, a to su ventilacioni kanali. S tim što je potpuno bezopasna po ljude, jer se sve nalazi unutar kanala od čeličnog lima“, objašnjava Zrnić.

On dodaje da je proizvod patentiran i napravljen upravo u vreme pandemije, tokom marta i aprila, kada se kompanija priključila akciji Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije. Dobili su i priznaje zato što su svoje resurse stavili na raspolaganje državi u borbi protiv KOVID-a 19.

A kako izum deluje?

Zrnić nam je to objasnio na primeru objekta koji nam je poznat, i kome bi ovaj sistem i te kako mogao da pomogne, na zgradi Vojno medicinske akademije u Beogradu. On ima centralizovan sistem klimatizacije. U svakoj prostoriji je kanal koji izvlači „istrošeni“ vazduh do centrale, tu ga meša sa svežim i vraća u prostoriju.

“Tu, dakle, postoji opasnost kad je neko zaražen Kovidom ili bilo kojom drugom bakterijom ili virusom, da će se proširiti u druge prostorije i zaraziti ostale. Primenjujući novu tehnologiju u tom delu kanala, faktički tu patogenu česticu tretiramo UVC zracima koji uništavaju DNK virusa i bakterije i sprečavamo da se ona širi i da se dalje razmnožava“, kaže naš sagovornik.

Patent već radi u Beogradu

Proizvod je patentiran i nekoliko instalacija već je postavljeno u zgradama u Beogradu. Sledeće nedelje vazduh bez virusa i bakterija dobiće i jedna poliklinika u Novom Sadu.

Zrnić kaže da se kompaniji javljaju vlasnici velikih komercijalnih objekata koji žele da budu sigurni da se kod njih niko neće zaraziti. Reč je o tržnim centrima, restoranima, a posebno su zainteresovani hoteli, jer ovakav sistem klimatizacije mogao bi da im vrati goste.

„Naš prvenstveni interes je da sarađujemo sa državom, da pomognemo da se u bolnicama, domovima zdravlja i staračkim domovima primeni ovo rešenje, da pomognemo da se spreči širenje virusa. Potrebno je prvo uraditi analizu svakog objekta, zatim određujemo optimalan model i softverski projektujemo koja je snaga zračenja potrebna, da sve bude sto posto sigurno i bezbedno“, kaže inženjer Zrnić.

Koliko košta sistem za uništavanje virusa i bakterija

Zrnić kaže da za vlasnike koji daju milione za izgradnju velikih komercijalnih objekata, tržnih centara ili sportskih hala ovo sigurno nije skupa investicija, a da vlasnike manjih objekata, recimo restorana, može da košta nekoliko hiljada evra.

Ulaganje je isplativo, jer, kako kaže naš sagovornik, izum nije za jednokratnu upotrebu. Virus korona će verovatno nestati s dolaskom vakcine, ali sistem UVC zračenjem ubija sve viruse i bakterije koji kroz klima uređaje ulaze u prostorije.

Osim u Vojno medicinskoj akademiji, ugradnja je moguća i u drugim bolnicama, Kliničkom centru Srbije, Centru u Nišu ili Kliničkom centru Vojvodine.

