Ristić:Veliko interesovanje za letove ka BGD

PODGORICA – Posle pet meseci pauze zbog korona virusa, danas je u Podgoricu sleteo prvi avion iz Beograda, a direktor Montenegro airlines (MA) Vlastimir Ristić kaže da se to čekalo s nestrpljenjem i da je interesovanje za letove prema Beogradu veliko.

„Mi smo čekali s nestrpljenjem da se ta linija obnovi. Od samog osnivanja mi smo prisutni u Beogradu. Pet meseci je bio prekid rada linije za Beograd. To je imalo ozbiljne posledice po poslovanje MA i ne samo MA. To nije linija koja je samo nama važna, to je linija koja je i srpskom prevozniku veoma važna. Oni na toj liniji imaju i tranzitne putnike, mi imamo lokalne putnike i jako je važno da se ta linija održi“, rekao je Ristić i dodao da je to regionalna najbolja avio linija.

(Tanjug)

