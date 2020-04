Rukavice za jednokratnu upotrebu – zaštita koja zavarava

One zapravo šire klice i čak povećavaju rizik od infekcije.

Rukavice za jednokratnu upotrebu samo na kratko pružaju zaštititu od kontaminacije bakterijama i virusima.

U supermarketima, na pijacama i u svakodnevnom životu sve je više ljudi koji nose jednokratne rukavice kako bi se zaštitili od visoko zaraznog koronavirusa SARS-CoV-2. Ove zaštitne rukavice su već sedmicama rasprodate po apotekama širom sveta.

Do zaraze koronavirusom dolazi kapljičnom infekcijom, na primer kašljanjem ili kijanjem ali i direktnim kontaktom: ako dodirnete neki predmet, patogeni dospevaju do vaše šake, a ako potom dodirnete lice, oči, nos ili usta, virusi će ući u vaš organizam.

Porozni materijal

Rukavice za jednokratnu upotrebu koriste se u hirurgiji ili ambulantama, ali one štite ruke samo od krupnih nečistoća, krvi ili drugih telesnih tečnosti. Zaštititu od kontaminacije bakterijama i virusima pružaju – samo na kratko.

Zapravo je materijal rukavica za jednokratnu upotrebu porozan, a što ih duže nosite, patogeni lakše prodiru u navodni zaštitni omotač. To je jedan od razloga zašto medicinsko osoblje nakon upotrebe medicinskih rukavica pažljivo pere i dezinfikuje ruke. No, ova higijenska pravila, i to se izričito kaže, u medicini ipak ne mogu zameniti rukavice za jednokratnu upotrebu.

Zavaravajuća zaštita

Rukavice za jednokratnu upotrebu, napravljene od vinila, lateksa ili nitrila, daju osećaj sterilnosti, ali taj osećaj zavarava. Iako mnogi paze da sa rukavicama za jednokratnu upotrebu ne dodirnu lice, to se događa nehotično i prilično često. Čak i kada na rukama imaju jednokratne rukavice dok koriste svoje telefone ili stavljaju ruke u džep, oni patogene šire a da to ni ne primećuju.

U skladu s tim, lekari ne samo što hitno upozoravaju na varljivi osećaj sigurnosti, već ističu da rukavice za jednokratnu upotrebu mogu čak povećati rizik od infekcije. Jer, u takvim rukavicama koža vrlo brzo počinje da se znoji – a topla, vlažna klima idealno je okruženje za bakterije i viruse svih vrsta.

„Prestanite da nosite medicinske rukavice u javnosti. Higijenski je to svinjarija velikih razmera!“ – objavio je na Tviteru u Fejsbuku doktor opšte prakse Mark Hanefeld.

Najkasnije posle skidanja medicinskih rukavica, ukoliko se odmah ne dezinfikujete, na rukama imate isto ono što biste imali da ste golu ruku stavili u kanalizaciju. Čestitam!“, upozorava ovaj nemački lekar i dodaje: „Rukavice ne štite ni lekara ni pacijenta. Pre i posle upotrebe neophodna je higijenska dezinfekcija ruku. Rekao bih bi da najmanje 50 odsto medicinskog osoblja to radi pogrešno, a neprofesionalci verovatno 99 odsto.“

Isto misli i pulmolog i internista Jens Mejuz. Ne samo što ne nude zaštitu, već su i kontraproduktivne. U vrlo kratkom vremenu rukavica za jednokratnu upotrebu sakupi mnogo više bakterija i virusa na ruci od tek oprane ruke, kaže Jens Mejuz.

Godinama je prof. Ojan Asadijan, predsednik Austrijskog društva za bolničku higijenu (ÖGKH) upozoravao na zloupotrebe rukavica za jednokratnu upotrebu.

„Ljudima bez medicinske obuke ne bih ni preporučio da nose zaštitne rukavice u svakodnevnom životu. Potrebna je određena stručnost i praksa da se skinu takve rukavice na način da mikroorganizmi ne ostanu na njima ili da se ne razmažu po rukama, ručnom zglobu ili laktu“, objašnjava ovaj higijeničar i infektolog u intervjuu stručnom časopisu pflege-online.de

Ispravno nošenje i bacanje

Ako ipak i dalje koristite takve rukavice, nemojte ih nositi duže od 20 minuta. Pre nego što ih koristite – dobro operite i osušite ruke.

Posle upotrebe morate ih pravilno bacati, a ne – kao što se to u ovom trenutku nažalost često događa – u kolicima u supermarketu. Kao i upotrebljene maske za disanje, rukavice bacite u zatvorenoj kesi s ostatkom otpada, preporuka je koja dolazi od Instituta Robert Koh.

(Dojče vele)