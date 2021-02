Rukavišnjikov: Biću srećan ako ljudi zavole moj spomenik

BEOGRAD – Uvek treba da prođe vreme da bi ljudi prihvatili neki spomenik, a ja bih iskreno želeo da se Beograđani naviknu i prihvate ovaj spomenik kao i turisti koji dolaze ovde, izjavio je večeras autor spomenika Stefanu Nemanji, vajar Aleksandar Rukavišnjikov nakon što ga je obišao zajedno sa zamenikom gradonačelnika Beograda Goranom Vesićem.

Dodao je da će biti veoma srećan ukoliko ljudi zavole spomenik Stefanu Nemanji.

Zahvaljujući autoru na delu koje je podario Beogradu, Goran Vesić je podsetio da Rukavišnjikov nije mogao da dođe na otvaranje spomenika jer je bio zaražen korona virusom, ali je dosao čim je mogao da vidi svoje delo na mestu gde će ostati.

„Spomenik će ovde ostati vekovima i naš grad će, osim po mnogim drugim lepim stvarima, biti poznat i po ovom velelepnom spomeniku“, rekao je Vesić i dodao da se i na primeru spomenika vidi kako se Beograd menja i napreduje.

Jer, kako je rekao, trg na kome se nalazi osmislili su španski arhitekti iz jedngh od najboljih arhitektonskih biroa u Evropi, a spomenik je radio akademik Rukavišnjikov, jedan od najboljih svetskih vajara.

„Tako pokazujemo da je Beograd otvoren za sve umetnike“, istakao je Vesić.

Rukavišnjikov je naglasio da se veoma obradovao kada je pobedio na konkursu i da je to za njega bila velika čast.

Objašnjavajući zašto se toliko radovao pobedi, rekao je da je to zato što u Beogradu ima mnogo prijatelja i što iskreno voli srpski narod.

„Za nas Ruse je najlakše i najlepše komunicirati upravo sa Srbima“, naglasio je ruski vajar.

On je istakao da je sve vreme bio svestan odgovornosti koja je, kako kaže, bila ne velika, nego ogromna i da je shvatao značaj Stefana Nemanje i spomenika u Beogradu.

„Vaš grad je veoma lep. I savremen je i ima tradiciju, i bogatu istoriju i zato sam želeo da napravim takav spomenik koji će s jedne strane biti urađen klasičnim metodama, a s druge da opšta kompozicija i oblik ne budu tradicionalni, nego i savremeni“, objasnio je on.

Naveo je i da mu je ovo drugi spomenik velikih dimenzija koji je radio. Prvi je spomenik Spartak u Moskvi.

Odgovarajući na pitanje novinara o ceni spomenika i može li sada Vesiću dati odobrenje da kaže cenu, pošto je on na dan otvaranja rekao da je zahtev autora bio da se ne saopštava konačna cena dok se ne završe radovi, Rukavišnjikov je rekao da ni on ni Vesić ne mogu reći pravu istinu jer ni on još ne zna koliko je novca potrošio na spomenik.

Rekao je da mu računi još pristižu i da nisu isplatili sve pare ni za figuru, i u šali dodao da ni sam nije siguran da li je nešto zaradio ili je u minusu.

(Tanjug)

