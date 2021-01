Rumunija : više hiljada vernika u luci na crkvenoj službi

BUKUREŠT – Hiljade Rumuna, pravoslavnih vernika okupilo se danas u crnomorskoj luci Konstanca, kršeći pravila socijalnog distanciranja, da proslave bogojavljensku službu.

Rumunske vlasti zabranile su javna okupljanja zbog korona virusa, ali su rekli da će dozvoliti da do 3.000 ljudi sa zaštitnim maskama može da prisustvuje crkvenoj službi na otvorenom, a novinar Rojtersa procenio je da je do 4.000 prisustvovalo događaju, neki bez maski i mnogi i na manjem rastojanju jedni od drugih nego što je to predviđeno.

Više od 20 plivača uskočilo je u hladno more kako bi plivalo za Časni krst koje je u vodu bacio pravoslavni arhiepiskop Teodosije.

„Službu ćemo održati i kao i svake godine, jer narod je isti u pandemiji, ili bez nje. Moramo održavati više službi u pandemiji “, rekao je Teodosije.

U pravoslavnoj crkvi Bogojavljenje je jedan od najvažnijih praznika, u spomen na Hristovo krštenje, a mnogi vernici na Bogojavljenje ulaze u ledenu vodu. U nekim zemljama, tri puta potapaju celo telo u reci, a u drugim plivaju za Časni krst.

Rumunija koja je produžila vanredno stanje do sredine januara zbog kovid-19, prijavila je ukupno 654.007 slučajeva korona virusa i 16.299 umrlih od posledica bolesti.

(Tanjug)

