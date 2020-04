Rus ubio petoro iz lovačke puške zbog buke na ulici u vreme izolacije

Muškarac u centralnoj Rusiji ubio je petoro ljudi pod svojim prozorom zato što su pravili buku u jeku borbe protiv koronavirusa i mera izolacije, saopštili su istražitelji.

A man in Russia has shot dead 5 people for talking loudly outside his house late in the evening

Police said shooting happen in the village of Yelatma, in the Ryazan region

Investigators say the man initially complain to the group from his balcony, & an argument broke out. pic.twitter.com/zsrCcj4opX

