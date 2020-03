Rusija napravila preparat za lečenje od korona virusa (foto, video)

Ruska Federalna agencija za biomedicinu napravila je preparat za lečenje koronavirusa na osnovu antimalarijskog leka meflokvina, saopštila je pres služba te organizacije.

Ovaj preparat blokira citopatološke efekte koronavirusa na nivou ćelija i zaustavlja njegovo mnošenje, navodi se.

Pored toga, imunosupresivno dejstvo meflokvina blokira bilo kakve upale koje dolaze pošto osoba biva zaražena.

