Ruske vakcine štite od svih sojeva virusa

MOSKVA – Ruske vakcine mogu pružiti imunitet protiv svih poznatih sojeva korona virusa, izjavila je danas direktorka ruske Federalne službe za nadzor zaštite potrošača i dobrobit ljudi Ana Popova u intervjuu za TV kanal Rosija-24.

„Ruske vakcine pružaju imunitet koji štiti od svih poznatih promena i mutacija. Međutim, da bismo se zaštitili od svih sojeva sa mutacijama moramo se pridržavati istih pravila: maske, socijalna udaljenost, čiste ruke i uređaji. Takođe moramo pokušati da provedemo više vremena sa porodicom i izbegavamo posete javnim mestima – ovo je najbolji način da se zaštitimo od svih virusa i svih sojeva“, rekla je Popova, prenosi Tas s.

Prema njenim rečima, ruski testovi takođe mogu pomoći u otkrivanju svih poznatih sojeva.

„Test sistemi vide sve vrste, jer se zasnivaju na najstabilnijim delovima i fragmentima virusa koji su do sada bili nepromenjeni. A ako se promene u tom trenutku će to biti različiti virusi“, pojasnila je Popova.

Ona je istakla i da imunitet nakon vakcinacije traje najmanje deset do dvanaest meseci.

„Što se tiče kovid-19, neophodno je odmah se vakcinisati. Već danas vidimo da imunitet nakon vakcinacije traje prilično dugo – od deset meseci do godinu dana. Vidimo da je imunitet prilično trajan, tako da je neophodno da se sada vakcinišemo i imunitet će trajati i naredne sezone“, rekla je Popova.

Kaže i da nisu zabeleženi ozbiljniji neželjeni efekti nakon vakcinacije, te objašnjava da se manji bol oko mesta uboda oseća se i kada se dobije vitaminska injekcija.

Do danas su u Rusiji registrovane tri vakcine protiv korona virusa. To su Sputnjik V (Gam-covid-vac), koji je razvio Nacionalni istraživački centar za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja ruskog Ministarstva zdravlja, Epivakkorona, epitopska vakcina koju je razvio Vektor Državni istraživački centar za virusologiju i biotehnologiju i KoviVak, koji je razvio Čumakov savezni naučni centar za istraživanje i razvoj imunih i bioloških proizvoda Ruske akademije nauka.

Sve tri su dvokomponentne vakcine.

(Tanjug)

