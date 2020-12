SAD će imunizovati 100 miliona ljudi u prvom kvartalu 2021.

VAŠINGTON – SAD očekuju da će imunizovati 100 miliona ljudi vakcinom protiv korona virusa do kraja prvog kvartala sledeće godine, izjavio je danas šef američkog programa za brzi razvoj vakcine protiv korona virusa, doktor Moncef Slaui.

„Imunizovaćemo 100 miliona ljudi do kraja prvog kvartala 2021. godine“, rekao je Slaui u intervjuu za Foks njuz sandej, preneo je Rojters.

On je naveo da se SAD nadaju da će imati oko 40 miliona doza

vakcine do kraja decembra, još 50 miliona do 80 miliona u januaru, i isto

toliko u februaru.

Za imunizaciju je potrebno primiti dva puta vakcinu.

(Tanjug)

