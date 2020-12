SAD: Severena Koreja se ne bavi razvojem naoružanja

VAŠINGTON – Severna Koreja se trenutno ne bavi razvojem naoružanja ni na jednom značajnom nivou, rekao je američki savetnik za nacionalnu bezbednost Robert O`Brajen, dodajući da bi takva aktivnost značila prelazak „crvene linije“.

„Kim Džong-unu bi bio izuzetno rizičan poduhvat da uđe u posao razvoja kada je u pitanju nuklearno oružje. Nadam se da se to neće dogoditi. Ne vidimo da se to u ovom trenutku događa “, rekao je O`Brien u nedavnom intervjuu za američki internet magazin 19FortiFajv.

On je dodao da misli da Severnokorejci razumeju da bi „zaista prešli crvenu liniju“ i sa SAD i s međunarodnom zajednicom ukoliko bi počeli da se šire na značajnom nivou – ili balističke rakete ili sistemi za isporuku ili u najgorem slučaju oružje za masovno uništavanje, posebno nuklearnog tipa, biološko ili hemijsko.

Severna Koreja je zadržala samonametnuti moratorijum na nuklearnu energiju i ispitivanja raketa velikog dometa od novembra 2017. godine.

Međutim, ta zemlja je na oktobarskoj vojnoj paradi predstavila novu interkontinentalnu balističku raketu većeg dometa, što ukazuje na njen kontinuirani razvoj oružja, uprkos nedavnom nedostatku testiranja oružja, navodi južnokorejska agenicja Jonhap.

O`Brien je upozorio da bi za Severnu Koreju bilo izuzetno štetno da se bavi proliferacijom.

Vrhunski savetnik za bezbednost takođe je upozorio na pretnje koje Sever predstavlja u kibernetičkoj sferi.

„Severna Koreja ima vrlo sofisticiranu sajber sposobnost i sposobnost sajber ratovanja. To je nešto što shvatamo ozbiljno“, rekao je O`Brajen.

Što se tiče pandemije kovid-19, on je rekao da Pjongjang još nije prijavio masovno izbijanje korona virusa.

Primetio je da će SAD verovatno biti voljne da pomognu osiromašenom Severu ako se zatraži pomoć.

„Što se tiče humanitarne pomoći tokom pandemijske krize, bili smo od pomoći i prijateljima i neprijateljima“, insistirao je O`Brajen, dodajući da je američki predsednik Donald Tramp posebno velikodušan sa respiratorima.

„Mislim da je namera predsednika da uvek pruža humanitarnu pomoć širom sveta onome kome je bila potrebna kada je reč o poplavi ili požaru ili pandemiji. To je nešto što Sjedinjene Države čine i mi to često radimo bez obzira na to koja je stranka na vlasti u zemlji koja traži pomoć“, rekao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.