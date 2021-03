Sahin: Korona virus će biti pod kontrolom do kraja leta

BERLIN – Ugur Sahin, osnivač kompanije BajonTek koja je u saradnji sa kompanijom Fajzer prva razvila vakcinu protiv korona virusa, istakao je da veruje da će većina evropskih država i SAD uspeti da stave virus pod kontrolu do kraja leta.

„U mnogim evropskim državama i SAD nam do kraja leta više neće biti potrebna opšta zatvaranja“, istakao je on za nemački dnevnik „Velt am Zontag“.

Sahin je rekao da će doći do izbijanja virusa, ali da će to biti pozadinski šum.

„Biće mutacija, ali nas neće plašiti“, dodao je Sahin.

Dodao je da postoje privremene poteškoće u nabavci vakcina, ali da veruje da će do kraja septembra biti moguća vakcinacija 70 odsto Nemaca.

(Tanjug)

