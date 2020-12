Samo ovo može da umanji efikasnost vakcine

Informacija o tome da ne treba konzumirati alkohol pre i posle imunizacije „Sputnjik Ve“ vakcinom, verovatno se ne odnosi na čašicu- dve, već na velike količine alkohola koje bi mogle da smanje efikasnost vakcine. Umerena konzumacija alkohola ne može da šteti imunizaciji, smatra imunolog Radmilo Petrović.

Direktorka Savezne službe za fitosanitarni nadzor Ruske federacije (Rospotrebnadzor) Ana Popova, izjavila je da je najmanje dve nedelje pre imunizacije „apsolutno neophodno“ prestati sa uzimanjem alkohola, kao i da je 42 dana od prve injekcije period formiranja imuniteta i da tokom tog perioda treba brinuti o sebi.

Čašica- dve ne utiču na efikasnost vakcine protiv korone

Prema Petrovićevim saznanjima ni za jednu dosadašnju vakcinu ne postoji zabrana konzumacije alkohola, jer se one većinom daju deci, a takva preporuka ne postoji ni za vakcinu protiv gripa.

„Sigurno da je dobro da se ne konzumira alkohol u tom periodu, a da li je baš strogo zabranjeno to ne znam. Ne znam na koji bi mehanizam to delovalo. Ako je to živa vakcina možda ima neki razlog zašto oni to preporučuju, verovatno samo preporučuju, a ne zabranjuju. Jer ja Ruse volim kao braću, ali kod nas ima izreka „Piju kao Rusi“, a kad sam bio u Rusiji ja im to kažem, a oni meni „ne ne, kod nas kažu piju kao Srbi“, sa osmehom ističe naš sagovornik.

Petrović podseća da „Sputnjik Ve“ sadrži u sebi fragment RNK virusa korona kako bi izazvao stvaranje imuniteta, ali dok ne pročita uputstvo koje ide uz vakcinu ne može da da potpun komentar.

On smatra da velike količine alkohola mogu uticati samo na efikasnost vakcine, ne i da mogu da se izazovu neke ozbiljnije posledice po zdravlje ljudi koji se vakcinišu.

Posledice samo po efikasnost vakcine

„Nikakve druge posledice po organizam ne može da ima, samo alkohol u velikoj koncentraciji može da ubije virus iz vakcine pre nego što deluje na imuni sistem, odnosno da ga alkohol uspori ili uništi. Da izazove neke teže posledice ne verujem da može. Jedino može da bude smanjena efikasnost vakcine, to je moja pretpostavka“, kaže Petrović.

Lekar koji je na čelu instituta Gamaleja gde je razvijena vakcina „Sputnjik Ve“, Aleksandar Gincburg, negirao je da je u pitanju apsolutna zabrana konzumiranja alkohola, već da je neophodno razumno ograničenje u ovom pogledu dok telo ne formira sopstveni imunološki odgovor na infekciju korona virusom.

On je istakao da je važno uzdržati se od alkohola barem tri dana nakon svake doze, te da prekomerna konzumacija alkohola može oštetiti imuni sistem i uticati na efikasnost bilo koje vakcine, ne samo one protiv korona virusa.

(Sputnjik)

