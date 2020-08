Samo za one dubokog džepa: Markirane maske od 12.000 dinara (foto)

Modna kuća „Barberi“ lansirala je svoju kolekciju zaštitnih maski za lice, koje će u prodaji koštati 100 evra i tako postala prvi dizajnerski brend koji se odlučio na ovaj korak.

I’m surprised it took them this long.

Burberry have launched a £90 face mask. It’s based on a HeiQ Viroblock Washable Mask which cost about £15 to buy. pic.twitter.com/vL7NrthTql

— Carl Hendy (@carlhendy) August 21, 2020