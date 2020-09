Šampionat Srbije u tekvondou u nedelju na Tašmajdanu

BEOGRAD – Šampionat Srbije u tekvondou, u svim kategorijama, održaće se u nedelju na otvorenom stadionu SRC Tašmajdan u Beogradu.

Zbog pandemije korona virusa i vodeći računa o zdravlju svih koji su uključeni u trenažni proces, čelni ljudi Tekvondo asocijacije Srbije, prvo su doneli odluku da se treninzi održavaju na otvorenom, u Vršcu, a sada je odlučeno i da se šampionat održi u istim uslovima.

„Zdravlje je bez sumnje prioritet svima. Upravo zato imajući u vidu pandemiju, bili smo prinuđeni da ovogodišnja prvenstva države za pionire, kadete, juniore, seniore kao i takmičenja u paratekvondou, ne održimo na način na koji je to organizovano proteklih godina. Ipak uspeli smo da nađemo rešenje, prvo smo organizovali treninge na otvorenom, naravno uz poštovanje svih propisanih mera. Utisci takmičara, trenera kao i roditelja, sa ovog prvog treninga u Vršcu bili su više nego odlični. To nas je i podstaklo da razmiljašmo o organizaciji prvenstava države na otvorenom“, rekao je predsednik Tekvondo asocijacije Srbije Dejan Burčul.

Prema njegovim rečima, pandemiju virusa COVID-19 niko na svetu nije dočekao potpuno spreman, ali smatra da smo u Srbiji prvi i drugi udar, svi zajedno, kao država i društvo prošli na najbolji mogući način, mnogo bolje od znatno bogatijih i većih zemalja.

„Tokom tih najtežih dana organizovali smo se za rad kod kuće i individualan rad. Sada kada smo ušli u fazu dva, kada su treninzi dozvoljeni u skladu sa merama propisanim od strane struke, naši sportisti nastavljaju gde su stali. Tekvondo asocijacija Srbije je prvi nacionalni savez u nekom borilačkom sportu koji se odlučio na ovakav potez. Više je nego jasno da takmičari ne smeju više gubiti od sporta kome su se posvetili. Ipak, moramo uvek imati u vidu da su ljudski životi najvažniji. Želeli smo da nađemo način da uspemo da sačuvamo i jedno i drugo“.

Tim Tekvondo asocijacije Srbije pod vođstvom Burčula, do detalja je razradio plan održavanja Prvenstava države u svim uzrastnim kategorijama.

„Obavezno je strogo pridržavanje protokola i mera propisanih za prevenciju epidemije COVID19. Ovogodišnja Prvenstva održavaju se bez prisustva publike, a svaka aktivnost od merenja takmičara do dodele medalja, održava se po principu “jedan po jedan” i to uz obaveznu fizičku razdaljinu do dva metra. Od ulaska na Tašmajdan meri se temperatura a obavezna je i upotreba zaštitnih maski. U zavisnosti od aktivnosti, priprema za takmičenje ili borbe, takmičari i sva oficijelna lica u obavezi su da koriste ili takozvane “obične” maske do mini vizira za lice ili onoga što zovemo naprednije maske. Prema protokolu svuda će biti obezbeđena sredstva za dezinfekciju ruku i dezobarijere. Takmičari, odnosno roditelji maloletnih sportista u obavezi su da prilože pisanu izjavu da nisu bili u konktaktu sa zaraženom osobom“.

Centar tekvondoa, ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu ovog vikenda biće Beograd i SRC TAšmajdan.

„Minula godina bila je uspešna i najbolja najava za Olimpijske igre, koje se nažalost nisu održale. Sada idemo dalje po novim pravilima. Organizacija prvenstava države na Tašmajdanu je još jedan veliki ispit za našu Asocijaciju. Kroz predan rad naših tekvondista, takmičara, trenera, sportskih radnika i uz poštovanje svih propisanih mera uveren sam da ćemo uspešno položiti i ovaj ispit“, istakao je Burčul.

(Tanjug)

