Satelitski snimci otkrivaju: Korona u Vuhanu harala još u avgustu? (foto)

Istraživanje Medicinske škole Harvard, zasnovano na satelitskim snimcima parkinga oko bolnica u Vuhanu i podacima sa pretraživača, pokazuje da je korona virus možda počeo da se širi u Kini već u avgustu 2019. godine, prenosi Rojters.

Evidence from satellite photos and Internet search queries that #COVID19 may have emerged in #Wuhan earlier than thought.https://t.co/0VMRjAPFkh pic.twitter.com/RzzFXcDT6Y

— Tom Novak (@tpntweet) June 8, 2020