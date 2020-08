Savremena istraživanja iz fizike, ove godine onlajn

BEOGRAD – Jubilarna 30. Međunarodna konferencija iz fizike jonizovanih gasova SPIG 2020, biće održana od 24. do 28. avgusta, a ove godine, zbog pandemije korona virusa, biće održana u virtuelnom svetu.

Na ovogodišnjoj konferenciji, koja okuplja fizičare i astronome, biće predstavljena savremena istraživanja iz fizike jonizovanih gasova, a učestvovaće oko 150 naučnika iz celog sveta, saopštila je Astronosmka opservatorija Beorgad.

Virtuelna platforma u organizaciji Matematičkog fakulteta omogućiće da svi učesnici slušaju predavanja u realnom vremenu i da se uključuju u diskusiju.

Konferenciju SPIG 2020 (Summer Sc hool and International Symposium on the Physics of Ionized Gases) organizuje Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa Institutom za fiziku i Astronomskom opservatorijom.

(Tanjug)

