Seničić: Nadamo se protokolu sa Grčkom do marta

BEOGRAD – Očekujem da do početka marta verovatno dobijemo protokol o putovanju naših građana u Grčku tokom naredne letnje sezone, kaže direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić.

On za Tanjug navodi da je Juta zajedno sa državom inicirala razgovore o protokolima za putovanja sa turističkim zemljama kojima bi bili precizirani uslovi pod kojima će naši građani putovati ove sezone.

„Razgovori sa Grčkom su inicirani pre svega da se predupredi da ona ne bude zatvorena i da ljudi koji hoće da putuju to mogu da urade. Zato insistiramo na bilateralnom sporazumu oko protokola za ulazak u Grčku a to ćemo raditi i za ostale turističke zemlje“, naglašava Seničić.

Prema njegovim rečima, cilj je da se na vreme utvrde pravila. Kao primer navodi protokol sa Kiprom gde se zemlje svrstavaju u četiri kategorije pa u određenom trenutku zavisno od toga kojoj kategoriji zemlja pripada, važe i uslovi, kao što je recimo negativan PCR test ili neki drugi test, osiguranje od kovida i slično.

„Sada se u priču uključuje i vakcinacija. Smatramo da vakcina ne sme da bude jedini uslov već mora biti i neka alternativa, kao što je recimo negativan PCR test“, ističe Seničić.

Grčki ministar turizma Haris Teoharis najavio je da će naši turisti u ovu zemlju moći da putuju ukoliko su primili vakcinu protiv korona virusa i da neće morati da budu testirani niti će im se određivati karantin.

Za one koji nisu vakcinisani primenjivaće se mere koje tada budu na snazi.

(Tanjug)

