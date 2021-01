Šerbedžija: Pupovac tri ono što prosečan čovek ne bi mogao

ZAGREB – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac trpi ono što prosečan čovek ne bi mogao, kaže glumac Rade Šerbedžija komentarišući uvrede na nacionalnoj osnovi koje je Pupovac doživeo tokom nedavne posete Glini.

„To je jako tužno. Pupovac trpi ono što prosečan čovek ne bi mogao, ne samo od tih mladića, koji mogu biti u zabludi. Mnogi su se s njime obračunavali i ko god je poželeo je mogao obrisati tepih njime“, rekao je Šerbedžija za P Portal.

Šerbedžija kaže da se Pupovac bavi politikom iz potrebe da pomogne Srbima u Hrvatskoj, ali i radi boljitka cele Hrvatske.

„U politici dolazi do nesporazuma i kritika na njegov račun zbog pogrešnog tumačenja. Pupovca dobro poznajem i znam da je častan“, napominje Šerbedžija.

Na konstataciju da se i sam suočio sa sličnim napadima, Šerbedžija kaže da je navikao „na razne pojave i tipove“ koji se sa njim obračunavaju.

„To su dežurni revolveraši koji to ponekad rade i po narudžbama kojekakvih stranaka, strančica ili privatnika. Nemam problema s većinom naroda“, naglasio je on.

Upitan da li je u tom pogledu atmosfera u Hrvatskoj napredovala otkako se vratio u zemlju, Šerbedžija, koji već dve decenije živi u Istri, gde sa svojom suprugom, pozorišnom rediteljkom Lenkom Udovički vodi pozorište „Ulyšes“, kaže da jeste i ocenjuje da je potrebno da prođe mnogo vremena da se zaboravi ono što je bilo u ratu, da se oprosti i da se pronađu novi motivi za život i zajednicki život.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u Hrvatskoj posle snažnog zemljotresa, Šerbežija ocenjuje da je strašno to što se dogodilo Petrinji, Glini i Sisku.

„Sve se sručilo na nas. Ne mogu zamisliti kako je tim jadnim ljudima na kiši i hladnoći. Neverovatno je kako su drugi pokazali solidarnost s njima u istom trenutku. ‘Obični’ ljudi su se osetili pozvanima da se upute u te potresom pogođene gradove i pomognu. To je fantastično“, rekao je Šerbedžija.

U ovom opširnom razgovoru, objavljenom pod naslovom „Kad zagrme topovi, glas umjetnosti se ne čuje“, glumac je govorio o svom novom diskografskom izdanju, umetnosti, fudbalu i prijateljima, a na pitanje čemu se nada u 2021, rekao je da se nada da će ljudi biti dovoljno pametni i obzirni i da će se vakcinisati kako bi se zaustavilo širenje korona virusa.

„Nije reč o strahu od smrti nego o potrebi da konačno živimo normalan život bez strahova i ograničenja. Verujem da ćemo do maja ili junu početi ponovno da normalno živimo. To je osnovna stvar. Potresi ostavljaju strašne traume i to će iskustvo potrajati dugo u svesti pogođenih“, poručio je Šerbedžija.

(Tanjug)

