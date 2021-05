Severna Makedonija ublažava mere, skraćuje se policijski čas

SKOPLJE – Severna Makedonija od danas ublažava epidemiološke mere, a policijski čas počinje dva sata kasnije, za koliko je produženo i radno vreme kafića i restorana.

Prema novoj odluci vlade, policijski čas će umesto u 21, počinjati u 23 sata, i trajaće kao i do sada do pet časova ujutru narednog dana, dok će ugostiteljski objekti moći da rade do 22.30 i to samo u otvorenim delovima kao što su bašte i terase, prenose makedonski mediji.

Doneta je i odluka o obaveznom karantinu za makedonske i strane državljane koji dolaze iz Indije i Brazila zbog sprečavanja širenja novih sojeva korona virusa.

(Tanjug)

