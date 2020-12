Si Djinping čestitao Novu godinu: Kina jedina velika ekonomija koje će ove godine imati rast

Predsednik Kine Si Djinping čestitao je danas gradjanima Novu godinu i istakao da je Kina jedina velika ekonomija koja će ove godine imati rast.

„Godina 2020. je bila ekstremno neobična godina. Suočili smo se sa nevidjenim izbijanjima korona virusa, pokazali smo šta je ljubav, postavili smo život na prvo mesto i napisali smo epopeju borbe protiv pandemije solidarnošću i zajedništvom“, naveo je Si u novogodišnjoj poruci.

Dodao je da su, u tom teškom periodu, „postojali ljudi koji su išli u susret opasnosti, pokazali istrajnost, odgovornost, požrtvovanost, hrabrost i bili inspiracija drugima“.

„Od medicinskih radnika do naših vojnika, od tehničara do radnika u društvenoj zajednici, od dobrovoljaca do inženjera, od starih do mladih, mnogobrojni su ispunjavajući svoje dužnosti platili svojim životom, sačuvali živote drugih svojom ljubavlju. Stvorili su od svojih malih snaga ogromnu moć, kako bi se izgradio bronzani zid, koji će sačuvati živote“, rekao je Si.

Istakao je da je kineski narod u vreme epidemije pokazao svoju izvanrednost.

„Osećam ponos prema našoj zemlji, našem narodu i našem nacionalnom duhu samounapredjivanja“, rekao je kineski predsednik.

Dodao je da je kineski 13. Petogodišnji plan uspešno završen, a da je 14. veoma dobro počeo.

„Brzo smo izgradili novu strukturu razvoja i sprovodili plan kvalitetnog razvoja. Naša zemlja je jedina velika ekonomija u svetu, koja će ove godine imati rast. Prema prognozi, naša vrednost BDP-a će premašiti 100 biliona juana na kraju 2020. godine“, rekao je Si.

On je ocenio da je „svestrana izgradnja umereno prosperitetnog društva tokom 2020. godine nastavila da se razvija, što je veliko istorijsko dostignuće“.

„Iskorenjivanje apsolutnog siromaštva je postignuto. Pokrenuli smo konačnu borbu protiv ekstremnog siromaštva i završili najteži deo. U proteklih osam godina, svih 100 miliona veoma siromašnih ljudi u kineskim selima se oslobodilo siromaštva. Ukupno su se 832 siromašna okruga izvukla iz siromaštva“, rekao je Si.

Ocenio je da su prevencija i kontrola epidemije „važan, težak ali dugoročan zadatak“.

„Narodi svih zemalja sveta trebalo bi da zajedno ulažu napore u eliminisanje epidemije i u izgradnju bolje medjunarodne porodice“, rekao je Si.

Kako je naveo, 2021. godine biće obeležena 100. godišnjica osnivanja Komunističke partije Kine.

„Napredak proteklih 100 godina je veličanstven, i daje nam odlučnost da sledimo originalnu ideju. Insistiramo da stavljamo narod na centralno mesto, zadržavamo originalnu nameru i pamtimo misiju. Tako ćemo ostvariti preporod kineske nacije“, rekao je Si.

(Beta)

