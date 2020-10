Silver: Start nove NBA sezone u januaru, odmor neophodan

NJUJORK – Komesar NBA lige Adam Silver je rekao je da nova sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta neće početi pre sledeće godine, kao i da se nada da će navijači moći da se vrate na tribine.

„Sa odgovarajućim protokolima možemo vratiti navijače u dvorane. To nam je zaista cilj, ali to zavisi od nekoliko dodatnih faktora. Brzi testovi bi mogli biti ključni“, rekao je Silver na konferenciji za medije pred početak NBA finala između Majamija i LA Lejkersa.

Zbog pandemije korona virusa, završnica NBA lige odigrava se u balonu u Orlandu, a Silver ističe da to može da bude slučaj i u narednoj sezoni.

„Nadam se da se nećemo vraćati u balon, ali to je nešto o čemu i dalje moramo razmišljati“, rekao je Silver i dodao da koncept „mehura“ dobro funkcioniše, iako je on u startu sumnjao u to.

Kada je u pitanju start nove sezone u NBA, komesar je potvrdio da se to neće desiti pre januara 2021. godine.

„Prvo sam kazao da najranije možemo početi oko Božića (25. decembra prim.aut), jer se tada liga tradicionalno okuplja. Vrlo verovatno je da će start biti u januaru. Ako krenemo u januaru, to znači da će pripremni kampovi početi otprilike tri nedelje ranije. U razmatranje treba uzeti i igrače, koji imaju najdužu sezonu u istorij NBA lige. Trenirali su tokom pauze, finale će se završiti sredinom oktobra. Potreban im je i fizički i psihički odmor“, zaključio je j Silver.

(Tanjug)

