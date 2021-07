Skoplje: Četiri bivša borca IS vraćena u zemlju

SKOPLJE – Četiri osumnjičena borca bivše Islamske države (IS) i njihove porodice uspešno su vraćeni u Severnu Makedoniju, gde ih čeka suđenje, saopštila je danas severnomakedonska Vlada.

Vlada je dodala da je grupa od 23 člana, uključujući pet žena i 14 dece, prebačena iz Sirije i Iraka u Severnu Makedoniju, preneo je AP.

Četvorica bivših boraca IS su stavljena u pritvor i čeka ih suđenje.

Vlada je dodaloa da je izdala crvenu poternicu za osumnjičenom četvorkom nakon što je policija sakupila podatke da su se priključili IS i za tu terorističku grupu se borili u Siriji i Iraku.

Žene i deca su prebačeni u sklonište na dve nedelje zbog obaveznog karantina i medicinskih pregleda u skladu sa protokolom o korona virusu.

Vlada je takođe navela da će ispitati i njihovo „moguće učesće u kriminalnim aktivnostima“.

„Ukoliko se ispostavi da su ‘čisti’, onda će početi sa procesom reintegracije u društvo“, dodala je Vlada u Skoplju.

Portparol policije Toni Angelovski izjavio je za AP da je još 11 makedonskih državljana, među kojima su i žene, vraćeno u zemlju u periodu od 2018. do 2020. godine.

Krivični sud u Severnoj Makedoniji je do sada osudio 13 ljudi zbog učešća u borbama za IS u Siriji i Iraku, na kazne koje variraju od šest do devet godina zatvora.

(Tanjug)

