Slovačka uvodi nove mere, pa i policijski čas

BRATISLAVA – U Slovačkoj će od ponedeljka, 3. maja, u okruzima koji se smatraju „svetlo crvenim“ i „srednje crvenim“ biti uveden policijski čas koji će trajati od 21 do 01.00 ujutru, dok će u „tamno crvenim“ okruzima on trajati od 17 do 01.00.

Trenutno, u Slovačkoj je izdvojeno 10 tamno crvenih okruga, 60 srednjih i devet svetlo crvenih okruga, prenosi agencija Tasr.

Na snazi ostaje obavezno nošenje epidemioloških N95 maski u prodavnicama, javnom prevozu i zatvorenim prostorima, dok na posao mogu da dolaze samo oni koji su preboleli korona virus, imaju negativan PCR test ili su vakcinisani.

U Slovačkoj je od početka pandemije od korona virusa obolelo 381.744, a preminulo 11.647 osoba.

(Tanjug)

