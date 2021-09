Slovenija: Od srede stroga primena PCT uslova

LJUBLJANA – Slovenačka vlada je danas usvojila uredbu prema kojoj će od srede, 15. septembra, biti uvedena rigoroznija primena takozvanog PCT uslova za sve zaposlene koji su u kontaktu sa strankama i za korisnike njihovih usluga.

PCT uslov znači da je potrebno da su lica preležala kovid 19, da su vakcinisana ili da imaju negativan test na korona virus, a za zaposlene troškove testiranja će snositi država i poslodavci mogu da sankcionišu one koji se ne pridržavaju ovog propisa, prenosi STA.

Uslov se odnosi i na sve korisnike usluga, samo što će oni morati da plate testiranje iz svog džepa.

Postoji nekoliko izuzetaka od ovog pravila, uključujući decu do 12 godina, osobe koje dovode decu do trećeg razreda u školu, one koje prate decu do 15 godina kod lekara i đake u javnom prevozu.

Jedini objekti u kojima ovaj uslov nije potreban su prodavnice prehrambenih proizvoda i apoteke, osim ako se ne nalaze u tržnim centrima, a u tom slučaju pravilo važi i za njih.

Osim ovoga, zaštitne maske moraće da nose svi u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom, ako ne može da se osigura odgovarajuća fizička udaljenost među prisutnima.

Ovakva odluka Vlade doneta je s ciljem da privreda nastavi sa radom u okolnostima kada broj infekcija u zemlji raste i kako bi se što više ljudi motivisali da se vakcinišu protiv kovid 19.

(Tanjug)

