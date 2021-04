Sofija Vergara objavila video kako se vakciniše, pa izazvala lavinu komentara (video)

Sofia Vergara objavila je na svom Instagramu video od nekoliko sekundi u kojem je navodno snimljeno kako se vakciniše protiv koronavirusa.

– Učinila sam to za svoju porodicu, učinila sam to za svoje prijatelje koji to ne mogu učiniti zbog medicinskih tretmana koje primaju, učinila sam to kako bismo svi mogli vratiti svoj život. Učinila sam to jer je za mene to ispravno! Za koga ti to radiš? – napisala je glumica ispod objave.

Komentari videa su podijeljeni.

Jedni su hvalili glumicu što promoviše vakcinaciju. „Čestitam“, „Predivna poruka, Sofia“, „Hvala što si ovo podelila“, pisali su u komentarima.

Ipak, velika većina smatra da je video lažan te da se glumica nije vakcinisala

„Zašto on ne nosi masku i rukavice?“, „Zašto on tako drži iglu? Zar ne bi njegov palac trebao biti na vrhu kako bi istisnuo tečnost u ruku? Ne verujem ovome“, „Nisi se vakcinisala i to se vidi na snimku. Video je lažan“, „Loš fotošop“, samo su neki od komentara. Na ove optužbe Sofia nije reagovala.

