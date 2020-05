Šokantno otkriće naučnika – pangolini nisu izvor pandemije, kako se smatralo?

Genetska istraživanja pokazuju da su pangolini (vrsta sisara ljuskara) i slepi miševi, a moguće i neke druge vrste, najverovatnije inkubirali novi korona virus pre nego što je prešao na ljude, preneo je CNN.

To znači da pangolini moguće da nisu izvor pandemije, kako se to do sada smatralo, jer je soj virusa kod ovih životinja isuviše različit od SARS-CoV-2.

Pangolini ili ljuskavci, koji se prodaju kao hrana u Kini, dugo su smatrani mogućim izvorom pandemije. Međutim, naučnici tvrde da je isuviše rano da se pangolini okrive za pandemiju i da su i druge životinjske vrste takođe moguće bile domaćini virusa pre nego što je prešao na ljude.

Istraživanje, koje je sproveli naučnici iz Nacionalne laboratorije Los Almos pri Univerzitetu Đuk sa saradnicima, potvrdilo je da je korona virus više puta zamenio gene sa sličnim sojevima virusa i zarazio slepe miševe i pangoline, a moguće i druge vrste životinja. Studija je objavljena u časopisu Sajens Advansiz (Science Advances).

Tim je analizirao 43 kompletna genoma od tri soja korona virusa koji zaražavaju slepe miševe i pangoline i koji su slični novom korona virusu.

Elena Đorđi iz Nacionalne laboratorije Los Almos koja je učestvovala u istraživanju, rekla je da SARS-CoV-2 ima bogatu evolutivnu istoriju i da je razmenio genetski materijal između soja korona virusa kod slepih miševa i soja korona virusa kod pangolina, pre nego što je stekao sposobnost da zarazi ljude.

Međutim, oni napominju da su uzorci soja korona virusa kod pangolina koje su oni proučavali isuviše različiti od SARS-CoV-2 da bi smatrani njegovim potomcima.

Naučnici su zaključili da ljudi moraju da smanje kontakt sa divljim životinjama koji na njih mogu da prenesu nove viruse.

(Tanjug)

