Šokantno: Za samo dve nedelje 100.000 dece pozitivno na koronu

Skoro 100.000 dece pozitivno je na korona virus u poslednje dve nedelje jula, otkrilo je najnoviji izveštaj Američke akademije za pedijatriju. Nešto više od 97.000 dece pozitivno je testirano na novi virus od 16. do 30. jula, navodi udruženje.

Od pet miliona prijavljenih slučajeva COVID-19 u SAD, CBS njuz izveštava da su više od 338.000 deca.

Dr Tina Hartert sa Univerziteta Vanderbilt nada se da će povećano testiranja dece pomoći u utvrđivanju uloge koju oni imaju u prenošenju virusa, jer se okruzi širom zemlje polako vraćaju nekom obliku školovanja.

