Španija: Kompanija Hipra razvija vakcinu protiv korone

MADRID – Eksperimentalna vakcina protiv kovida-19 koju trenutno razvija španska farmaceutska kompanija Hipra mogla bi biti efikasna kao buster doza, izjavila je danas španska ministarka nauke Diana Morant.

Ona je potvrdila da je u toku druge faze ispitivanja na 1.000 dobrovoljaca koji su već primili neku drugu vakcinu Hiprina vakcina dala dobre rezultate na alfa i beta varijantama koronavirusa, prenosi Rojters.

„Hipra govori o sposobnosti svoje vakcine da rekombinuje varijante i to je jedno od poboljšanja koje ova vakcina predstavlja u odnosu na one kojima smo do sada vakcinisani. Daje veoma dobre rezultate upravo zato što je to vakcina koja rekombinuje proteine alfa i beta sojeva… delta je došla kasnije i sada imamo omikron“, rekla je Morantova.

Pre bilo kakvog eventualnog odobrenja za upotrebu na ljudima, Hiprina vakcina mora da se pokaže kao bezbedna i efikasna u tekućim testovima i u završnoj trećoj fazi kliničkih ispitivanja.

(Tanjug)

