Sportisti u vreme korone – Kako „preživeti“ bez takmičenja?

BEOGRAD – Život sa korona virusom postao je svojevrsni psihički test izdržljivosti za sportiste, koji su prvo morali da se naviknu na drugačiji režim treninga, a sada i da se „pomire sa činjenicom“ da su neka velika takmičenja, poput Olimpijskih igara, otkazana ili odložena, kaže sportski psiholog Marijana Mladenović.

I dok su se kolektivni sportovi poput fudbala, na neki način vratili, u drugačijim okolnostima, bez publike, pa su sportisti u „normalnom režimu“ treninga i takmičenja, u pojedinačnim sportovima je pauza.

Mnogi srpski olimpijci, veliki aduti za medalju u Tokiju, poput Ivane Španović, Milice Mandić, Tijane Bogdanović, Zorane Arunović, Andree Arsović, ostali su bez takmičenja i formu održavaju samo kroz treninge.

„Ako se pozovemo na trenersku podelu na one koji vole da treniraju i one koji vole da se takmiče, onaj prvi deo je malo teže pao onima koji su morali da se adaptiraju na drugačiji način treniranja. Sada oni koji žive za takmičenja, ostali su uskraćeni za to zbog cele situacije“, rekla je Mladenović Tanjugu.

Kako navodi, potrebno je sagledati širu sliku, da li je cilj njihovog bavljenja sportom samo da ove sezone odrade neko takmičenje?

„Naravno, imamo tu i Olimpijske igre koje su za dobar deo sportista na planeti veoma značajne, samim odlaganjem OI neko je ostao izostavljen iz tog takmičenja, to je ozbiljna priča koja zahteva brižljivi psihološki pristup“.

Na pitanje šta je „pogubnije“ kad nema treninga ili takmičenja, Mladenović kaže da ni prvo, ni drugo nije dobro.

„Treninzi su u funkciji takmičenja, pa su možda na neki način, ne možemo reći manje važni, ali je fokus uvek na takmičenje. Ali jedno bez drugog ne može. Tu je veoma važna uloga trenera koji mora da bude smiren i racionalan i da sve to prenese na sportistu“, . Ako i trener upadne u neku anksioznost i brigu, onda ni od sportiste ne može da se očekuje konstruktivan način gledanja na celu situaciju“.

Posebno važan faktor je motivacija jer, kako navodi Mladenović, neće sve u nedogled biti drugačije organizovano

„Sve će se u nekom trenutku, vratiti na način na koji su sportisti navikli. Do tada moraju da usmere svoj fokus na dan koji je pred njima i vrlo kratkoročno da gledaju na to šta žele da odrade na treningu i održavaju celokupne sportske forme“.

Kada su u pitanju posledice Mladenović ističe da će to sve biti individualno.

„Kada se sve vrati u normalu, kako je ko proveo ovo vreme, kako se nosio sa tim

i koliko je neko psihološki radio na sebi, toliko će biti na onom nivou spremnosti na kojem treba da bude kada se sve vrati na uobičajen način. Neće biti toliko važno ko se tada počeo da sprema, već kako je sve ovo vreme proveo“.

Na kraju, Mladenović je dala savet sportistima.

„Psihološki trenirati na stručan i sistematski način, jer je to neizostavno. Pripremati se u svim aspektima kao da će takmičenja u nekom konačnom trenutku biti, ali da još nije definisan kalendar. Zavarati svoj um, da takmičenja samo što nisu. Sve je to indivudalno i zato je važna sistemtaska psihološka priprema, stručno utemeljena i individualno prilagođena. Nije isti savet za sve, nema čarobnog štapića, ali ima rešenja za sve“, zajključila je Mladenović.

(Tanjug)

