Srbija 1. u Evropi po rastu, taj rezultat nikada nismo imali

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija po privrednom rastu prva u Evropi, što će biti formalno potvrđeno krajem marta, a sve to, kako je dodao, bilo je moguće zahvaljujući reformskim merama koje su preduzete od 2014.godine i brzim otvaranjem zemlje posle prvog talasa korona virusa.

Vučić je sinoć, na TV Hepi, ukazao da je Srbija u prvom kvartalu imala rast od 5,2 odsto, dok je evrozona bila na minus 3,2 odsto.

U drugom kvartalu Srbija je imala rast od 6,3 odsto, dok je evrozona imala minus od 14,7 odsto, a u trećem kvartalu, kada je evrozona imala minus od 4,3 odsto, Srbija je imala samo minus 1,4 odsto.

Ukazao je da je Crna Gora, na primer, imala u trećem kvartalu čak minus 26 odsto.

„To je sve bilo mogcuhe jer smo čekali, zatvorili zemlju na mesec dana, što je bilo paetno, jer smo time savladali veliki prvi talas, i onda brzo otvorili zemlju. Kod nas su firme radile, iako ne punim kapacitetom, ali su radile. Ne smemo da zatvorimo privredu, jer na kraju će neko reći od čega ćemo da živimo kada prođe korona », kazao ej Vučić.

Kazao je da se država borila da nabavi respiratore, maske, rukavice, skafandere, lekove, sve što je trebalo, da je tokom čitave pandemije samo nedostajao na osam dana grašak, a svega je bilo.

Takođe su građene i obnovljene bolnice, dve su izgrađene za samo četiri meseca.

Ukazao je da se radi na 10 opštih bolnica širom Srbije, dodajući da su sve to bile velike stvari koje su moguće samo na osnovu uspeha reformi iz 2014., donošenjem Zakona o radu, koji je doneo odlične rezultate i merama fiskalne konsolidacije.

Govoreći o smanjenju penzija, rekao je da se njegov otac, za kojeg se nada da će za koji dan izaći iz bolnice, pošto ima veliku penziju žalio što mnogo gubi, ali sada, dodaje, ima veću razliku u plusu nego što je imao u minusi i „više ne kuka“.

Pohvalio je penzionere rekavši da su oni verovali u zemlju i da su mogući veliki uspesi.

„Kada morate da uradite nešto teško, bolje da je progutate žabu odmah, a ne da davite deset godina“, rekao je on.

Kazao je da građani vide ko se bori za njih, ukazujući da oni koji kritikuju da ne valja, na primer bolncia u Batajnici, zaćute posle dva dana, iako, kako dodaje, njihovoj sreći nema kraja kada pukne cev u nekoj bolnici.

„Ovo su rezultati koje Srbija nikada nije imala. Kada je Srbija bila prva u Evropi po stopi rasta ? Dobićemo 31. marta rezultate da se potvrdi da je Srbija broj jedan u Evropi. Ne znam jedino kako će da računaju Irsku, koja ima kompanije koje izvoze pare u Ameriku. To sve je bilo moguće zahvaljujući ljudima koji su verovali u teške promene“, rekao je Vučić.

Ukazao je da ćemo ove godine imati čak šest autoputeva koji će se raditi u isto vreme.

S tim u vezi, napomenuo je da je Bugarska najavila da će do kraja godine završiti autoput od naše granice do Sofije, nakon čega će moći autoputem da se ide do Istanbula, što je jako važno kako bi saobraćaj išao preko naše zemlje, i čime se izbeglo da budemo slepo crevo.

(Tanjug)

