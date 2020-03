Srpkinja iz Rusije objašnjava zašto je tamo malo zaraženih (video)

Kina, koja je epicentar virusa korona, graniči se sa Rusijom, koja je među prvima uvela stroge mere zaštite i suzbijanja zaraze, ali se o njima u medijima slabo šta čuje. Zato je Nova.rs pitala profesorku Katarinu Pavić (35), koja živi i radi u Rusiji, kako se Rusi brane od korone?

Srpski, ali i većina svestkih medija ne pridaje značaj situaciji u Rusiji povodom pandemije koronavirusa, ili su u zabludi ako misle da se u ovoj nekada carskoj zemlji, ne primenjuju mere za suzbijanje i zaštitu od surove zaraze.

“Iako se u našim medijima ne pridaje veliki značaj situaciji u Rusiji, izazvanoj virusom korona, to nikako ne znači da se u samoj Rusiji ne uvode i ne preduzimaju mere za suzbijanje širenja virusa. S obzirom na to da se Rusija graniči sa Kinom, iz koje se smatra da je virus krenuo, mere predostrožnosti se preduzimaju još odavno, naročito na mestima same granice” priča Katarina za Nova.rs.

Naime, još od 22. januara se, prema njenim rečima, na svim graničnim prelazima, a naročito onim iz pravca Kine svima, bili to ruski državljani ili ne (ne zaboravimo da se u Rusiji školuje veliki broj studenata iz Azije), meri temperatura, potencijalno rizična lica se stavljaju u karantin i njihovo stanje se prati.

Zatvorena granica sa Kinom

“Na graničnim prelazima, aerodromima, osoblje mesecima nosi adekvatnu zaštitu, maske, rukavice i sl. Od 31. januara Rusija je ograničila sve vidove saobraćaja sa Kinom, od prvog februara je obustavljen i aviosaobraćaj, a već petog je uvedena zabrana tranzitnih letova iz Kine, za strance. Sva lica, koja su izrazila želju da budu vraćena u Rusiju, smeštena su u karantinski centar u Sibiru, u gradu Tjumenu” navodi naša sagovornica.

Ona dalje objašnjava da je od 12. marta zabranjen ulazak u Rusiju Italijanima i pojedinim kategorijama stanovništva, koje stiže iz Italije, izuzimajući članove posada, zvančnih delegacija i slično.

“Sa porastom broja potvrđenih slučajeva zaraženih virusom korona u svetu, i Rusija iz dana u dan uvodi dodatne mere.”

Katarina navodi neke od mera:

Obustava nastave u školama, u nekim oblastima je već nastava obustavljena, na primer u Kaluškoj oblasti (u kojoj ja živim i radim), a gradonačenik Moskve doneo je odluku o obustavi nastave, što kreće od 21. marta.

Obustava nastave u visokoškolskim ustanovama.

Ograničen je ulaz stranim državljanima, naročito iz zemalja najvišeg rizika kao što su: države EU, od nedavno i sve države Evrope, SAD, Velika Britanija, Ukrajina, Belorusija, NRK, Iran i Južna Koreja.

Ukidanje ili ograničenje letova na međunarodnim linijama krenulo je od 13. marta. Smanjen je i ograničen broj letova prema i iz EU, Norveške i Švajcarske, posle čega je usledila i obustava međunarodnog aviosaobraćaja, konretno između Moskve i Beograda, a letovi se ukidaju od 21. marta, pa do kraja aprila, ili do promene situacije i date odluke.

Svaki dan nove mere

“Što se rigoroznosti tiče, država Rusija nastoji da propisivanjem i uvođenjem niza mera, organizovanjem pomoći građanstvu, u najvećoj mogućoj meri suzbije širenje zaraze. Redovno se prati situacija, iz sata u sat, i u skladu s istom se svakodnevno uvode nove mere, novi propisi. Činjenica je da je ovo vanredna situacija, koja je novina i iznenađenje za čitavu planetu, pa diktira izrade, promene, dopune planova i dejstava korak po korak”, kaže Katarina, koja živi u gradu Obninsku u Kaluškoj oblasti.

Na zvaničnoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je iscrpan materijal, date informacije, navedene sve telefonske linije i ostali kontakti, u cilju informisanja stanovništva, pružanja pomoći i zbrinjavanja ugroženih kategorija.

“Trenutno se na koronu besplatno testiraju samo ljudi koji ili imaju simptome, ili se sumnja da imaju virus, uz uput lekara, dok je u pojedinim državnim klinikama na platnoj osnovi moguće samostalno izvršiti analizu. Međutim, u toku je izrada testova laboratorije Invitro, koji bi, po informacijama sa zvanične stranice laboratorije, trebalo da u narednih mesec dana budu dostupni svom stanovništvu koje poželi da se testira na ovaj virus, bilo da imaju simptome ili ne”, objašnjava Kaća, koja radi kao prevodilac.

U Rusiji je osnovan Koordinacioni savet za borbu protiv virusa korona, a predviđen je i protivkrizni fond od 300 milijardi rubalja za podršku privredi i građanima.

“Ljudi koji dolaze iz inostranstva su u zakonskoj obavezi da budu u samoizolaciji u trajanju od 14 dana i da se, ukoliko primete simptome virusa, bez odlaganja obrate lekaru” kaže ova profesorka ruskog iz Srbije.

Panike je više u medijima nego na ulici

“Što se panike tiče, nisam sigurna da se o njoj može govoriti. Mediji, što je i normalno i očekivano, bruje o munjevitom širenju virusa, a donekle smatram da je to i ispravno, zarad informisanosti i podizanja svesti o ozbiljnoti situacije, a što se građanstva tiče, barem ovog oko mene, nisam stekla utisak da je u panici. Nema pustošenja rafova kao što je to kod nas u Srbiji slučaj, u prodavnicama se sve namirnice mogu naći, nema megalomanije, ali su svakako na oprezu. Maske, rukavice i antiseptici se malo teže mogu naći, jer ih razgrabe, a dešavaju se, kao i svugde, slučajevi mahinacija, nerazumnog i nesavesnog podizanja cena, što je moguće sankcionisati prijavama, na za to uvedene telefonske linije, ali, opet, nije nemoguće naći ih. Uvedena je zabrana na izvoz ovih proizvoda do prvog juna 2020.” naglašava Katarina.

I dodaje, da ako se i može govoriti o tome da “Rusi sa manje panike” prihvataju pandemiju korone od ostatka sveta…. ne zaboravimo šta je sve kroz istoriju taj narod preživeo, pobedio i podneo.

“Nadam se da će ova pobeda života nad pandemijom biti mnogo brža, sa što manje žrtava i sa što više i što pre osvešćenih pojedinaca” poručuje Katarina.

