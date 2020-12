Srpska pevačica preživljava dramu u Švedskoj: „Hitna dolazi samo u slučaju smrti“

Pevačica i kompozitorka Kristina Kovač (46), koja godinama živi u Švedskoj, objavila je već nedelju dana zaražena korona virusom. Međutim, ona se požalila na švedsku strategiju protiv kovida i manjak medicinske nege.

After "falling off the wagon" na nekoliko dana (čitaj 7), ništa efektnije od ove slike da me vrati na dijetu.

🙂 pic.twitter.com/II0d2MCDL2

— Kristina Kovac (@kristinakovac) August 28, 2020