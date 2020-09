SSP: Vučiću bili važniji lažni izbori od života ljudi

Stranka slobode i pravde (SSP) je danas saopštila da je epidemiolog Predrag Kon, priznanjem da su netačni objavljivani podaci o broju zaraženih i umrlih od KOVID-19, potvrdio da su „Vučićevom režimu bili važniji lažni izbori od života ljudi“.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je u utorak za NjuzMaks Adria da je po njegovom istraživanju na osnovu podataka Gradskog zavoda za javno zdravlje, od marta do juna bilo triput više smrtnih slučajeva od KOVIDA-19 nego što je „sistem prikupio i što je pismeno prijavljeno“.

SSP je navela da su na to „ukazivali novinari koji su zbog toga hapšeni, na to su ukazali zdravstveni radnici koje režim smenjuje i ostavlja bez posla, na to je upozoravala opozicija koju su tabloidi i SNS proglasili za saveznike virusa“.

„Danas je potpuno jasno da je reakcija države na pandemiju bila katastrofalna što dokazuje Forbsova lista koja rangira zemlje po bezbednosti od korona virusa na kojoj je Srbija na 99 mestu od 100 zemalja“, navela je SSP.

SSP u cilju zaštite zdravlja ljudi zahteva „hitno smenjivanje Kriznog štaba i imenovanje novog koji će biti sastavljen od nekompromitovanih stručnjaka“ sa zadatkom da „istinito informišu“ gradjane o razmerama epidemije i strategiji borbe protiv nje.

SSP traži i hitno postupanje po krivičnoj prijavi koju su protiv Kriznog štaba Vlade Srbije podneli Marinika Tepić i Vlada Todorić na osnovu peticije „više od 10.000 gradjana“.

SSP zahteva i da RTS ima svakodnevne specijalne emisije u kojima će govoriti članovi tog novog Kriznog štaba „i istinito informisati javnost“ o broju umrlih, zaraženih i testiranih, i o merama za zaštitu javnog zdravlja.

(Beta)

