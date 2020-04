Šta bi moglo da dovede do eksplozije novih žarišta u Srbiji?

Kontakti, pa transmisija i na kraju stotine zaraženih – u najkarćem ovako je izgledao prenos virusa korona u jednoj krajnje neobićnoj trasverzali: Ćuprija, Paraćin, Jagodina, Kruševac, Varvarin. U krugu od 50 kilometara nekoliko takozvanih „klastera“ ili žarišta.

Šta se desilo pa je došlo do eksplozije?

To da je Beograd žarište nije iznenadilo. Nije ni Niš grad koji začuđujuće ima veliki broj obolelih, ali manji gradovi su ipak svakome od nas stavili prst na čelo.

O tome kako je došlo do nekontrolisanog širenja virusa u klasterima, govorila je pre nekoliko dana i epidemiolog Darija Kisić Tepavčević rekavši da je scenario uvek isti: „neko dođe iz inostranstva, napravi veliki broj kontakata na nekoj proslavi, slavlju, okupljanju sa prijateljima i onda dođe do velikog broja zaraženih“. Čini se, to se desilo i u ovim gradovima: odjednom je došao veliki broj ljudi iz inostranstva, a ovaj kraj, poznato je, naročito Pomoravlje imaju veliki broj građana na radu širom Evrope i sveta.

Evo kako je taj neobičan prenos korona virusa počeo…

Ćuprija – Jagodina – Paraćin

Sve je krenulo od Ćuprije. Začudilo nas je pre nekoliko , sada već nedelja kada su pored pomenutih u tom trenutku Beograda, Niša i Valjeva, stručnjaci dodali još jedno žarište, grad u Pomoravlju – Ćupriju.

I iako je u tom trenutku brojka od 31 zaražene osobe bila ne tako velika, ako se pogleda veličina grada os vega 20-ak hiljada građana, ipak se saznalo da je Ćuprija već u tom trenutku grad u kojem ima najviše obolelih u odnosu na broj stanovnika.

A kako je virus dospeo u ovaj grad?

Nadležni su odmah objasnili – iz inostranstva.

– Sve je počelo polovinom marta. Ljudi su bili neodgovorni. Veliki broj ljudi je došao iz inostranstva, a dva zaražena pacijenta, dok to još nisu znala, dok još nisu imali simptome, napravili su veliki broj kontakata i samim tim je došlo do eskalacije – kazao je tada gradonačelnik NinoslavErić koji dodaje da je u jednom trenutku došlo 950 naših ljudi iz inostranstva, kako u Ćupriju, tako i u okolna mesta.

Tih 950 ljudi iz inostranstva ispostaviće se kao presudni za razvoj epidemiološke situacije u ovom gradu, ali i okolini.

Ćuprija

Virus je vrlo brzo ušao u Opštu bolnicu u ovom gradu koja je i centralna bolnica u regionu, pa u nju dolaze i pacijenti iz Paraćina, Jagodine, Rekovca i Svilajnca. Jedan od lekara je i od posledica virusa preminuo.

A kakvo je sad stanje?

– Imamo 102 zaraženih osoba. Dobra je stvar ješto ima izlečenih koji se vraćaju iz Kliničkog cantra. Mislim da smo sada dostigli vrhunac pandemije u Ćupriji – objasnio je gradonačelnik Ćuprije Ninoslav Erić.

On kaže da je u početku napravljena velika transmisija u populaciji, a kasnije i u bolnici u Ćupriji.

– Imamo preko 50 zaraženih medicinskih radnika. Oni su radili na svom zadatku sa zaraženim i ako se pojavi jedan to se brzo širi. Mi smo radili trijažu i radili testove svim medicinskim radnicima. Sada već ima i medicinskih radnika koji se vraćaju na posao. Izdvojili smo odeljenja koji imaju pacijente, to su kardiologija i neurologija – kazao je gradonačelnik ove opštine.

Svi zaraženi su prema njegovim rečima krenulika regionalnoj bolnici i tu je došlo do velike transmisije, velikog broja kontakata, pa ni Jagodina, ni Paraćin nisu pošteđeni.

Poslednji podaci zavoda za javno zdravlje govore da je broj zaraženih u Paraćinu 52 a u Jadodini 36. Najveći broj testiranih je u Ćupriji, a o razlozima zaraze u ova dva pomoravska grada hoš uvek se nagađa, ali su osnovane pretpostavke da je i u tim gradovima virus importovan.

Jagodina

Kako u Ćupriji, tako i u Paraćinu i Jagodini ima obolelih zdravstvenih radnika, pa su i u njihovim bolnicama pojedina odeljenja zatvorena.

– Imamo veliki broj zaraženih medicinskih radnika. Uradili smo veliki broj testiranih. Ima zaraženih i u Jagodini i Paraćinu, to je tužno, jer su to najvažniji bedemi u Pomoravlju – zaključio je Erić.

Odgovornost je svih nas. Preduzeli smo mere u sustartu, uradili smo što je bilo do nas. Što se medicinskog osoblja tiće imali su kontakte van bolnice i onda su napravili transmisiju među radnicima. Sve bolnice imaju taj problem i treba da se nosimo sa tim.

Kruševac – Varvarin

Ne tako daleko, čak vrlo blizu došlo je do novog žarišta Kruševac – Varvarin. Susedni Rasinski okrug nije prošao mnogo bolje od Pomoravskog.

Juče su stigle informacije da je u Kruševcu obolelo 73 osobe, dok je malenom Varvarinu ta brojka 15 zaraženih. Sigurno je da su se brojevi povećali, ali nema zvaničnih informacija koliko je na današnji dan obolelo.

Zbog toga se u Kruševcu kao najvećem gradu okruga sprema i otvara kovid bolnica kako bi mogli da se zbrinu svi pacijenti, kojih je, čini se sve više.

Da li su povratnici iz inostranstva i ovde doveli do zaraze? Brojke o onima koji su došli govore tome u prilog.

U samom Kruševcu je preko 1.000 osoba koje su doputovale iz inostranstva stavljeno pod nadzor, kao i 325 lica koja su imala kontakt sa obolelima. U samoizolaciji se nalazi 2.000 osoba, a u ponedeljak su tri upućene na dalje lečenje u KC Niš.

Ali, kako je buknula korona u Kruševcu i okolini? Nulti pacijent u ovom gradu registrovan je pre dve nedelje. Reč je o mladiću starom 32 godine, koji se vratio sa kruzera 17. februara, posle šest meseci boravka van Srbije, ali on nije imao nikakve zdravstvene probleme. Temperaturu je dobio šest dana kasnije.

Dan nakon što se pojavio nulti pacijent, tačnije 23. marta, stigla je potvrda za još pet osoba. Za neke se sumnja da su zaradili virus boravkom u inostranstvu za potrebe angažmana firmi u kojima su radili, dok su drugi bili na rođendanskoj proslavi.

Prvi pacijent koji je umro od COVID-19 u Kruševcu bio je 41-godišnji arhitekta. Preminuli Kruševljanin Đ.B. bio je među četiri pacijenta kojima je u kruševačkoj Opštoj bolnici potvrđen virus još 23. marta. Posle devet dana, umro je u KC Niš.

Među umrlima je i omiljeni lekar iz Varvarina gde se zaraza isto vrlo brzo proširila.

Doktor M.V. iz Varvarina, kod koga je potvrđen virus korona pre dve nedelje, preminuo je danas na klinici u Nišu. Važio je za vrhunskog stručnjaka, a u rodnom kraju gde je godinama nakon završenog Medicinskog faulteta u Nišu, imao privatnu praksu, bio je mnogima omiljeni lekar.

– Strašno nam je žao zbog kolege, to je veliki gubitak za ceo kraj, svi smo potreseni, bio je veliki čovek, veliki doktor – kaže jedan od kolega iz DZ u Varvarinu koji je posle Kruševca, najpogođeniji u okrugu.