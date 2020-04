Šta mu se desilo? Zvezda serije „Prijatelji“ potpuno neprepoznatljiva (foto)

Zvezda serije „Prijatelji“ Metju Peri izgledao je umorno dok se kretao ulicama Los Anđelesa.

Rastrojeni 50-godišnji glumac primećen je u javnosti prvi put posle šest meseci dok se Los Anđeles bori protiv epidemije koronavirusa.

Peri, koji je igrao Čendlera Binga u hit seriji, izgledao je umorno i daleko gore od uglađenih objava na njegovom nedavno otvorenom Instagramu.

Noseći crnu majicu i kariranu košulju, sedi Metju je prigušivao zevanje, gurajući ruke u džepove svojih ležernih pantalona.

Glumac, koji se dugo borio sa alkoholizmom, bio je iskren i otvoreno govorio o svojoj zavisnosti, zbog koje je dva puta završio na rehabilitaciji dok je trajalo snimanje serije „Prijatelji“.

