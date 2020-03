Štimac: Sada svi zajedno kao tim, to je jedini način

BEOGRAD – Košarkaš Crvene zvezde Vladimir Štimac zamolio je sve da ostanu kod kuće, kako bi se sačuvali od korona virusa.

„Preporučio bih svima, zamolio bih sve da ostanu kod kuće jer je to očigledno jedini način da sačuvamo naše najvoljenije, a pogotovo naše najstarije, zapravo kada pogledate, sve nas. Pokušajte da i ovoj situaciji izvučete nešto dobro za sebe i ljude oko sebe. Istovremeno, velika zahvalnost lekarima, medicinskim osobljima, sestrama, ljudima koji rade u radnjama, prodavnicama, komunalnim službama, svima koji su izloženi, koji rade danonoćno kako bi naša zemlja mogla da funkcioniše. Hvala im od srca“,rekao je Štimac za klupski sajt.

Kako kaže, on je ovaj period izolacije koristi da što vise vremena provodi sa decom i porodicom.

„Zajedno smo svi na okupu, kod kuće smo i pružam im maksimalnu pažnju u želji da nadoknadim propušteno vreme na brojnim treninzima, utakmicama i putovanjima. Imam i kućnih poslova za koje nije bilo vremena, bavim se i kućnim ljubimcima koje izvodim koliko je to moguće i koliko naše dvorište to dozvoljava“.

Štimac je ispričao da je njemu i porodici sve svedeno na dvorište i kuću, jer kako kaže, pokušava da ostane maksimalno disciplinovan pre svega zbog dece.

„Na neki način prija što sam kod kuće sa najbližima sa porodicom, ali bih voleo verujem kao i svi da sve ovo što pre prođe i da se svi vratimo normalnom životu“.

Virusom COVID 19 je pogođen ceo svet, a Štimac ističe da nas je sve ova situaciju zatekla.

„Limitirani smo jer ne možemo da koristimo ni hale ni teretane jer su to zapravo najrizičnija mesta. Pokušaću u narednim danima da u kući postavim nekoliko sprava za vežbanje i daću sve od sebe da ostanem u formi. To je moja preporuka i drugim ljudima, onima koji su u mogućnosti, da se koliko je to moguće fizički aktiviraju jer pod jedan svi moramo da se pridržavamo instrukcija koje smo dobili kako bi sacuvali zdravlje svih nas“, rekao je Štimac, koji je svima poručio:

(Tanjug)