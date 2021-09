„Stiže beba, to mi je vrhunac života“: Nikola Jokić otkrio pol deteta

Nikola Jokić je nakon tri meseca ćutanja za američke medije otkrio brojne detalje koji zanimaju sve koji prate njegovu karijeru. Otkrio je i jednu stvar i privatnog života.

Jokić je izazvao revolt navijača zbog izjave da bi opet doneo istu odluku i da ne bi igrao za Srbiju

Srpski centar je zbog umora odlučio da preskoči reprezentativnu akciju ovog leta. Nije nastupao na kvalifikacionom turniru u Beogradu, a Srbija je porazom od Italijana ostala bez Olimpijskih igara.

– Doneo sam odluku. Bila ona dobra ili loša, držim se nje. Opet bih doneo istu odluku – iskreno je rekao za američke medije Jokić.

Ipak, nije to jedina stvar koju je otkrio.

Vik Lombardi, poznati američki novinar, otkrio je da je Srbin poručio da sa suprugom Natalijom čeka dečaka.

„Nikola Jokić sada razgovara sa novinarima. Dečak je na putu. Rekao je da kada završi sa košarkom želi da provede život oko konja.

‘Čak i zvuk koji oni proizvode kada jedu. To je najbolji zvuk na svetu’

Ovaj čovek voli svoje konje“, napisao je Amerikanac.

Jokić je u razgovoru zašto nema društvene mreže istakao da bi radije voleo da ga niko ne zna nego da svi znaju za njega.

Prošle godine je pričao i o svadbi sa Natalijom.

„Bio sam tamo samo kao svedok“, ispalio je Jokić.

