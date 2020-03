„Stojimo uz tebe, Srbijo“ – objavljen snimak podrške Kineza Srbiji (video)

Kineski list „Global tajms“ objavio je na svom Tviter nalogu snimak, u kojem građani Kine šalju poruke podrške građanima Srbije u borbi protiv korona virusa.

Video: "We stand together with you, Serbia." Let's hear Chinese blessings for Serbia in the fight against #COVID19, along with netizens’ donations to the Serbian Embassy in China and Chinese governmental medical aid to Serbia. pic.twitter.com/K7eissH6w5

