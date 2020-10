Stručnjaci: Treći talas u Srbiji trajaće dugo, evo i do kada

Srbija ulazi u treći talas virusa korona, a, prema rečima domaćih stručnjaka, on će biti najduži od svih i, kako se prognozira, trajaće do marta, možda čak i do aprila.

Prema proračunima, prvi talas trajao je od marta do kraja maja, drugi od početka juna do sredne septembra, dok će treći trajati čak pet meseci, piše Blic.

Epidemiolog dr Sonja Novak kaže da je treći talas definitivno iznenadio i da je stigao ranije, jer se očekivalo da će početi u novembru.

„Počelo je hladno vreme, ljudi sada više borave u zatvorenim prostorijama, a to znači da se pod takvim okolnostima virus brzo širi. Virusu pogoduje ovakvo vreme, zato je veoma važno naglasiti da je neophodno provetravanje prostorija i poštovanje mera zaštite“, rekla je Novak.

Ona je istakla da je nošenje maski jako važno i da ne vidi razlog da se prave skupovi u zatvorenom ako to nije neophodno. Očekuje se da ovaj talas potraje negde do aprila, a kakvog će intenziteta biti, zavisi isključivo od ponašanja ljudi. Ne znam u čemu je problem i zašto je toliko teško poštovati mere i držati distancu – kaže dr Novak.

Kako dalje objašnjava doktorka Novak, jedno istraživanje u Nemačkoj je pokazalo da je veoma važno provetravati prostorije i da se u ovom periodu savetuje koliko je to moguće držati prozore otvorenim i provetravati.

„Sve se na kraju svodi na mere, maske su nam neophodne, dolazi period slava, dakle nema okupljanja, suzdržite se od toga, poštujte savete struke kako zbog vas, tako i zbog šire zajednice“, istakla je Novak.

(Tanjug)

