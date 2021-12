Sumnja da se omkron soj korona virusa pojavio i u CG

PODGORICA – U Crnoj Gori postoji sumnja na dva slučaja zaraze omikron sojem korona virusa, izjavio je danas Adis Martinović, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Martinović je u jutarnjem programu TV Vijesti rekao da su u pitanju su direktni kontakti iz međunarodnog saobraćaja.

“ Za sada sumnjamo da su možda i njihovi članovi porodice zaraženi. Ispitivanja su u toku“, kazao je Martinović.

On je rekao da su kod ovih osoba simptomi zaraze blagi i da se nalaze na kućnom lečenju, kao i da su svi njihovi kontakti u kućnoj izolaciji.

Martinović je kazao da postoji mogućnost da omikron zbog svojih mutacija nepogodno utiče na dalji tok pandemije, ali da bez detaljnih studija to se ne može predvideti.

„Zahvaljujući mutacijama tokom pandemije zabeleženo je da većina mutacija dovodi do slabljenja virusa. Kako se naš organizam bori da se izleči, bori se i mikrorganizam i dolazi do mutacija. Zahvaljujući imunom odgovoru dolazi i do slabljenja kliničke slike“, kazao je Martinović.

On je rekao da postoje nedoumice i nejasnoće u vezi omikron soja.

„Ima najveći broj mutacija koje mogu biti zabrinjavajuće On ima jednu sekvencu koju je preuzeo od virusa koji izaziva običnu prehladu. To može značiti da smo zaštićeniji jer smo stvorili vid imuniteta na virus koji izaziva prehladu. Ali je i dalje nepoznato koliko će se virus širiti, da li smo imuni na njega, da li njegova klinička slika može biti teža ili lakša. Nadam se da će naučne studije za nedelju, dve dati sve odgovore“, rekao je Martinović.

(Tanjug)

