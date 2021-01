Sva predviđanja Bila Gejtsa o životu i koroni u 2021. godini

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu, suosnivač Majkrosofta Bil Gejts, definitivno je jedan od ljudi koji su obeležili godinu za nama i pandemiju koja je promenila svet.

Gejts, treći najbogatiji čovek na svetu, sebe i svoju 50 milijardi dolara vrednu fondaciju doživljava kao ekipu spremu da preuzme centralnu ulogu u borbi protiv korone, oslanjajući se na veze i infrastrukturu koju su gradili dve decenije.

Od suludih teorija zavere poput one da Gejts hoće da nas čipuje, preko urbanih mitova da je upravo Getjs predvideo pandemiju, sve do filantropije i činjenice da je fondacija Bil i Melinda Gejts donirala stotine miliona dolara u razvoj i distribuciju vakcine protiv koronavirusa, Gejtsovo ime nikada nije privlačilo ovoliko pažnje.

Možda je razlog tome Gejtsova sklonost da govori o velikim stvarima, a naročito da predviđa.

Godinu poput ove koja je upravo prošla izvesno niko ne želi da doživi ponovo i svi se nadaju da će 2021, a potom i svaka naredna, biti bolja, makar jednom kada pandemija koja je razorila svet konačno prođe. Gejts je govorio i tome i u vizionarskom maniru predvideo šta čitavu planetu čeka u narednom dobu – eri posle korone.

Sedam predviđanja za svet posle korone

O postokoronarnom svetu Gejts je razgovarao u podkastu sa glumicom Rašidom Džouns i u ovom intrevjuu dao je svoju viziju sveta posle korone. Ovo je sedam glavnih predviđanja.

Sastanci na daljinu će biti normalni

Pre pandemije verovatno biste bili zabrinuti i da bi klijent mogao da se oseća odbačenim ako biste se odlučili za virtuelni sastanak sa njim, ali nakon Covida gledaće se potpuno drugačije na to kada treba da se ide lično na sastanak , a kada na Zoom.

“Baš kao što je Drugi svetski rat uveo žene u radnu snagu, tako je mnogo ostalo od ove ideje: “Da li moram fizički tamo da budem prisutan? Sada to možemo da pitamo “, kaže Gejts. To će važiti za poslovne sastanke, ali i za druge vidove lične interakcije.

Softver će dramatično postati bolji

Ne samo da će ideja o sastanku na daljinu izgledati prirodnije, već Gejts takođe predviđa da će alati za to uskoro biti ludački bolji od onoga sa čime se sada susrećemo.

“Softver je bio nekako nezgrapan kad je sve ovo počelo, ali sada ga ljudi koriste toliko da će se iznenaditi koliko ćemo brzo inovirati softver“, predviđa on.

Kompanije mogu da dele kancelarije po sistemu rotacije

Ako radimo više na daljinu, to znači da ćemo morati ređe da ulazimo u kancelariju, a to će imati značajne efekte. Prvi od njih će se osetiti u tome kako kompanije donose odluke o svojim prostorijama.

“Mislim da će ljudi manje ići u kancelariju. Možete čak i da delite kancelarije sa kompanijom sa zaposlenima koji dolaze u različite dane nego što dolaze vaši zaposleni”, predložio je Gejts.

Odlučivaćemo se za život na različitim mestima

Udarni efekti posla na daljinu neće se tu završiti. Takođe će preoblikovati naše zajednice, smatra Gejts. Biti u centru grada će biti manje važno, a možda ćemo i preispitati dizajn svojih domova.

Manje ćete se družiti na poslu, a više u svom okruženju

Gejts takođe primećuje poslednji efekat ovih promena u načinu na koji radimo – promeniće se i način našeg druženja. Možda ćete potrošiti manje socijalne energije na poslu, predviđa on, a više sa voljenim ljudima u vašoj lokalnoj zajednici.

Stvari se dugo vremena neće potpuno vratiti u normalu

Ako ovo prethodno predviđanje zvuči privlačno, sledeće, koje Gejts donosi u partnerstvu sa vrhunskim stručnjakom za zarazne bolesti (i Gejtsovim dugogodišnjim prijateljem) Entonijem Faučijem, manje je veselo.

Čak i nakon što vakcina u velikoj meri eliminiše Kovid19, stvari se neće vratiti u normalu dok ceo svet ne pobedi bolest.

Sledeća pandemija neće biti ni približno toliko loša

Ako čujete da je malo verovatno da ćete sledećeg leta prisustvovati koncertima sa desetinama hiljada prisutnih, Gejts ima poslednje pozitivno predviđanje da vas razveseli.

Iako je ova pandemija bila noćna mora, on se nada se da će sledeći put kada se pojavi “patogen ubica”, svet mnogo bolje reagovati.

Gejts zna i zašto će 2021. biti bolja godina

Gejts kaže da je u poslednje vreme optimista i da će se svet u 2021. oporaviti od svih nedaća koje su ga snašle tokom 2020. godine.

Poznato je da je Gejts čovek koji je posvetio mnogo vremena, ali i novca borbi protiv pandemije koronavirusa, a jedan od postova na njegovom blogu otkriva šta će sve 2021. godinu učiniti boljom od 2020.

Biće više vakcina

Ranije ove godine, Gejts je govorio o svojoj nameri da uloži milijarde u razvoj proizvodnih kapaciteta za sedam potencijalnih vakcina, dok je očekivao da će samo dve od njih uspeti.

Sada, međutim, Gejts tvrdi da razvoj dve dobre vakcine sugeriše da će i druge biti uspešne.

Zajedničko rešavanje globalnih problema

Činjenica, da je pandemija bila globalna, a čitavo čovečanstvo doprinelo tome da masovna vakcinacija krene što pre, ohrabruje da ćemo i ubuduće moći da rešavamo sve velike probleme širom sveta.

Nema tog problema sa kojim nećemo moći da se nosimo.

Korona je manje razorna u siromašnim zemljama

„Pogrešio sam u jednom i to me čini srećnim, bar se nadam da sam pogrešio, a to je moj strah da će koronavirus divljati u zemljama sa niskim prihodima“, napisao je Gejts.

U stvari, stope slučajeva i smrtnosti u subsaharskoj Africi su zapravo ispod onih u SAD i Evropi.

Globalna saradnja je nešto najbolje što nam se desilo

“U celini, svet se ujedinio u borbi protiv pandemije i ta solidarnost i zajedništvo u ovom ‘ratu’ je nešto što pruža nadu u bolje sutra i u čovečanstvo, kao i u pobedu nad svim drugim globalnim izazovima koji su pred nama.

„Ova globalna saradnja je jedan od razloga zbog kojih smatram da će godina koja je pred nama u svakom smislu biti bolja, a ne samo po pitanju pandemije koju ćemo staviti pod kontrolu“, napisao je Gejts.

A mračna predviđanja…

Gejts je u intervjuu koji je nedavno dao za američki CNN izneo “loše vesti” za one koji se optimistično nadaju da će dolazak vakcine okončati pandemiju koronavirusa.

“Nažalost, narednih četiri do šest meseci biće najgori meseci pandemije”, rekao je Gejts i dodao da se predviđa da će samo u Americi borbu sa koronom izgubiti još najmanje 200.000 ljudi. Ipak, on je istakao i da bi veliki broj smrtnih slučajeva mogao da se izbegne ako budemo nosili maske.

Gejts je u ovom intervjuu rekao i da bi virus mogao da se ispostavi još fatalnijim nego što je sada, ali da ga je iznenadio pogubni uticaj koji pandemija ima ne samo na američku, već svetsku ekonomiju – mnogo veći nego što je sam Gejts prognozirao pre pet godina.

Lek koji obećava

Gejts je na Tviteru u više navrata poručio da je lečenje imunoterapijom ili monoklonskim antitelima najbolja šansa da pobedimo koronu, odnosno tretman koji zasad najviše obećava.

Lečenje monoklonskim telima je malo poznat tretman koji je spasao od koronavirusa i američkog predsednika Donalda Trampa. Gejts je u svojoj objavi na Tviteru dodao i da kanadski naučnici rade na tome da ovaj “lek koji bi mogao da spase živote” bude dostupan ljudima u celom svetu.

Studije su pokazale da takva terapija, ako se primeni na vreme, može da smanji stope hospitalizacije i do 70 odsto i na taj način spasi živote, posebno među onim grupama koje su u većem riziku od razvoja težeg oblika infekcije kovid-19. Ipak, čini se da malo ljudi, ali i zdravstvenih radnika zna za ovu metodu, kako je pisao CNN.

(Nova.rs, Margita Milovanović)

