Sve spremno za grejnu sezonu,funkcionalne probe od 1.oktobra

BEOGRAD – Sistem daljinskog grejanja Beograda u potpunosti je spreman za predstojeću grejnu sezonu, što znači da će više od 300.000 domaćinstava u prestonici imati stabilno i pouzdano snabdevanje toplotnom energijom tokom čitave grejne sezone, saopštilo je danas JKP „Beogradske elektrane“.

Navodi se da su zahvaljujući naporima menadžmenta i zaposlenih u tom preduzeću, i pored kašnjenja radova zbog vanrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa i činjenice da je grejanje potrošača funkcionisalo do 7. maja, a ne do 15. aprila ove godine, svi neophodni remontni radovi privedeni kraju, i to pre predviđenog roka.

(Tanjug)

