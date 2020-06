„Sve što smo rešavali sa zatvaranjem, sada možemo da rešimo sa maskama“

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je krizni štab prilikom skidanja mera očekivao da letnje temperature učine svoje, te da se prenos virusa uspori.

„Virus je nama pokazao da ne znamo o njemu ništa, ili da vrlo malo znamo“, dodao je dr Kon u jutarnjem programu TV Prva.

„Bilo je trenutaka kada smo imali 18 novih, pa je opet bio porast, pa pad, te smo rešili da skinemo mere. Onda je dan nakon toga skočilo preko 90, da se to desilo ranije, ne bi bilo ukidanja“, dodaje on.

On je naglasio da virus cirkuliše, ali da je trenutno vreme za to povoljnije, dok se mnogo ozbiljnija situacija očekuje tokom jeseni i zime.

„Mi pred sobom imamo virus koji nam jasno šalje poruku – ja ovde ostajem“, rekao je dr Kon.

„Nije sve baš apsolutno crno, možemo da kažemo da nije loše da se stekne neki kolektivni imunitet, ali pitanje je koliko ga ima. Procena SZO je da zaštita nakon preležanog virusa može trajati godinu, do godinu i po dana. Imali smo one koji su se ponovo zarazili jer nisu razvili antitela“, dodao je on.

Epidemiolog je naglasio da u narednom periodu neće doći do strogih mera kao što je to bilo u martu i aprilu.

„Vanredno stanje dok je trajalo dovodilo je do promene ponašanja, a ljudi su morali da se oslobode tog pritiska. Ljudi stariji od 65 godina su preživeli jedan ozbiljan pritisak. To se više neće dogoditi – ako se opet donese takva odluka ja ću podneti ostavku“, naglasio je dr Kon.

On je dodao da strože mere treba ostaviti za rizičniji period koji tek dolazi.

„Ovo je leto, najpovoljniji period. Na jesen i zimu nas čeka nešto potpuno drugo. Virus gripa dolazi sigurno, a najverovatnije sa koronom. Ostavimo te najstrože mere za tada“

„Treba shvatiti da to što smo tada rešavali sa zatvaranjem, sada možemo da rešimo sa maskama. Da li je moguće da ne možemo sebe toliko da disciplinujemo? Ako ste u autobusu i ne nosite maske, vi ugrožavate druge, rekao je epidemiolog Predrag Kon.

