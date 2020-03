Sveštenik umro od virusa nakon što je respirator dao mladiću (foto)

Sveštenik Rimokatoličke crkve u Italiji koji je respirator prepustio drugom, mlađem pacijentu, kojeg nije ni poznavao, umro je od posledica oboljevanja od korona virusa.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.

"Greater love has no person…" (Jn 15:13)

