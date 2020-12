SZO: Novi soj korone u 8 evropskih zemalja

Novi soj virusa korona već je otkriven u osam evropskih zemalja, rekao je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge.

„Osam zemalja u evropskom regionu SZO su dosad identifikovale novu varijantu Kovida 19 nazvanu VOC-202012/01“, napisao je Kluge na Tviteru.

Prema njegovim rečima novi soj virusa širi se i među mlađom populacijom, za razliku od prethodnih varijanti.

8 countries in the @WHO_Europe region have now identified the new #COVID19 variant VOC-202012/01. It is vital to strengthen existing protective measures: distancing/masks/staying in core support bubbles. @WHO is continuing to monitor & will provide updates👉 #solidarity is key

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 25, 2020